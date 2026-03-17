Starcie Polek w turnieju WTA w Miami! Magda Linette zmierzy się z Igą Świątek. To będzie ich drugie spotkanie na tym pozimie

Iga Świątek / autor: X/@WTA
Magda Linette wygrała z reprezentującą Francję Varvarą Grachevą 2:6, 6:2, 6:0 w pierwszej rundzie turnieju WTA rangi 1000 w Miami. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie w czwartek rozstawiona z numerem drugim Iga Świątek.

  1. w rankingu Linette z zajmującą 60. miejsce Grachevą odniosła czwarte zwycięstwo w ich piątym meczu.

Początek spotkanie nie zwiastował sukcesu Polki. Rywalizacja była przerywana przez padający co chwilę drobny deszcz i Linette miała problem ze złapaniem właściwego rytmu.

34-letnia Poznanianka pierwszego seta przegrała dość gładko, ale potem dominowała na korcie. Po nieco ponad dwóch godzinach to ona cieszyła się z awansu.

Świątek, tak jak pozostałe rozstawione zawodniczki, miała w pierwszej rundzie „wolny los”. Na poziomie WTA zmierzy się z Linette po raz drugi. W 2023 roku w Pekinie sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa wygrała 6:1, 6:1.

Na Florydzie rywalizuje jeszcze Magdalena Fręch. Trwa jej mecz z Amerykanką McCartney Kessler. Polka wygrała pierwszego seta 6:2.

Wynik meczu 1. rundy:

Magda Linette (Polska) - Varvara Gracheva (Francja) 2:6, 6:2, 6:0.

kk/PAP

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

