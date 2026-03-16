Spółka marketingowa Stor9, której założycielem i głównym udziałowcem jest piłkarz Robert Lewandowski, utraciła płynność finansową i nie zapłaciła szeregu faktur za wykonaną pracę. Wierzyciele informują, że mają problem z kontaktem z firmą. Sprawę opisał portal Zero.pl.
Od pół roku czekam na opłacenie faktury. Nie odpowiadają na maile i telefony. Czuję się bezsilna
— powiedziała portalowi Zero.pl prosząca o zachowanie anonimowości osoba, która nie otrzymała pieniędzy za pracę wykonaną dla agencji marketingowej Stor9. Zbieżne relacje przedstawiły portalowi inne osoby, wykonujące prace dla Stor9.
Termin opłacenia faktury minął dawno temu. Długo się dobijałem i w końcu dostałem nowy termin. Gdy i ten minął, nastała głucha cisza. Rozważam wejście na ścieżkę prawną
— podkreślił inny kontrahent firmy założonej przez Lewandowskiego. Portal Zero.pl przy tej okazji zaznaczył, iż jego dziennikarze widzieli umowę, nieopłaconą fakturę, efekty pracy i korespondencję z firmą.
Ile winna jest spółka Stor9 swoim wierzycielom? Portal Zero.pl zaznaczył, że chodzi o kwoty od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Robert Lewandowski nie ma obowiązku, by osobiście zapłacić zaległe wynagrodzenie wierzycielom Stor9, ale portal Zero.pl zasugerował, że przy jego zarobkach nie powinien to być żaden problem, a jednak głównym udziałowcem i beneficjentem firmy, która przeżywa teraz problemy finansowe, jest właśnie Robert Lewandowski.
„Nie uciekamy od odpowiedzialności”
Jak sprawę tłumaczy zarządzająca spółką Stor9 Anna Zielińska? W odpowiedzi na pytania portalu Zero.pl przyznała, że firma straciła płynność finansową.
Z kontrahentami podpisaliśmy jednak ugody i stopniowo spłacamy należności. Normalnie prowadzimy biznes, wyrażamy chęć spłaty i jesteśmy absolutnie fair. Nie uciekamy od odpowiedzialności i traktujemy to bardzo poważnie
— zapewniła. Nie podała jednak liczby wierzycieli i wysokości długów spółki.
Lewandowski zna sytuację
Z kolei Jagna Gołębiewska, menedżerka ds. komunikacji Roberta Lewandowskiego, przyznała, że polski napastnik zna sytuację finansową spółki, bo otrzymał informację na temat temat od zarządu Stor9 kilka miesięcy temu.
Według wiedzy Roberta Lewandowskiego zarząd prowadzi działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej oraz uregulowanie zobowiązań
— podkreśliła. dodała, że polski piłkarz nie był i nie jest zaangażowano w bieżące zarządzanie spółką, ale teraz zlecił przeprowadzenie w niej kontroli finansowej.
Czy jednak Robert Lewandowski nie powinien najpierw spłacić długów firmy? Gołębiewska na to pytanie nie odpowiedziała.
tkwl/zero.pl
