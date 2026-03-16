Polski piłkarz Oskar Pietuszewski jest osłabiony po przebytej w zeszłym tygodniu infekcji wirusowej, dlatego opuścił wcześniej plac gry w meczu ligowym FC Porto z Moreirense (3:0) - przekazał w nocy trener „Smoków” Francesco Farioli.
Oskar miał trwającą dwa, trzy dni infekcję wirusową
— poinformował po zwycięstwie FC Porto włoski szkoleniowiec i dodał, że spodziewa się szybkiego powrotu do zdrowia 17-letniego Polaka, który meczu zdobył gola i był po raz kolejny bardzo chwalony przez media za swój występ.
Po zejściu 17-letniego Pietuszewskiego z boiska w 55. minucie rozgłośnia Radio Renascenca spekulowała, że polski pomocnik mógł odnieść uraz nogi. Z kolei gazeta sportowa „A Bola” przekazała, że zawodnik został zmieniony z powodu „bólu mięśniowego”.
Zdaniem Fariolego Pietuszewski powinien wrócić do pełni sił przed niedzielnym spotkaniem przeciwko Sportingowi Braga. Dodał, że zaletą w rekonwalescencji piłkarza jest fakt, że nie zagra on w czwartkowym meczu FC Porto z VfB Stuttgart, gdyż nie został zgłoszony do rywalizacji w Lidze Europy. Trener „Smoków” zaprzeczył, jakoby klub rozważał sprzedaż Pietuszewskiego latem. Podkreślił, że „nie ma w ogóle rozmowy na ten temat” i nikt w FC Porto nie planuje się z nim rozstawać. Farioli tłumaczył, że liczy na Pietuszewskiego jako zawodnika w przyszłym sezonie. Dodał, że wychowanek Jagiellonii Białystok, który „ledwo co przybył do klubu, jest na początku bardzo dobrej kariery”.
Nowe mieszkanie Pietuszewskiego
Niech tu na razie spokojnie zostanie; czas na odejście jeszcze nadejdzie
— podsumował Farioli i zaznaczył, że „Oskar zaledwie kilka dni temu wprowadził się do nowego mieszkania”. W dotychczasowych ośmiu meczach w barwach „Smoków” Pietuszewski zdobył trzy bramki, a także zaliczył jedną asystę. Zdaniem Fariolego pomocna w jego szybkim wejściu do zespołu FC Porto była obecność w tej ekipie dwóch innych polskich zawodników - Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora. Pietuszewski przyszedł do FC Porto w styczniu za 10 mln euro z Jagiellonii Białystok i pomimo młodego wieku zdołał w krótkim czasie wywalczyć sobie miejsce w pierwszym składzie „Smoków”. FC Porto prowadzi w tabeli portugalskiej ligi z 69 punktami. Za „Smokami” plasują się lizbońskie Sporting i Benfica, przy czym pierwszy z rywali rozegrał jeden mecz mniej.
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
PAP/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/755603-co-dolega-pietuszewskiemu-trener-porto-podal-szczegoly
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.