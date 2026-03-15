Znów to zrobił! 17-letni Oskar Pietuszewski z kolejnym golem w FC Porto. Niestety, Polak doznał kontuzji i opuścił boisko w 55. minucie meczu

autor: PAP/EPA/JOSE COELHO
Polski pomocnik FC Porto Oskar Pietuszewski doznał kontuzji w niedzielnym meczu piłkarskiej ekstraklasy Portugalii przeciwko Moreirense. Wcześniej 17-latek z Białegostoku zdobył bramkę na 2:0 dla „Smoków”, które ostatecznie zwyciężyły 3:0. To jego trzecie trafienie w sezonie.

Pietuszewski zszedł z boiska w 55. minucie spotkania, oklaskiwany na stojąco przez widownię. Zastąpił go hiszpański pomocnik Borja Sainz.

Portugalska rozgłośnia Antena 1 komentując uraz Pietuszewskiego oceniła, że opuszczenie boiska przez młodego Polaka na początku drugiej połowy „jest poważnym osłabieniem dla FC Porto”.

Mecz przebiegł pod dyktando FC Porto. Miejscowi wygrali 3:0 po bramkach Gabriego Veigi, który popisał się skuteczną dobitką strzału Pietuszewskiego, młodego Polaka oraz Brazylijczyka Williama Gomesa w końcówce.

Pełne 90 w ekipie gospodarzy rozegrali obrońcy Jan Bednarek i Jakub Kiwior.

Transfer Pietuszewskiego

Pietuszewski przyszedł do FC Porto w styczniu za 10 mln euro z Jagiellonii Białystok i pomimo młodego wieku zdołał w krótkim czasie wywalczyć sobie miejsce w pierwszym składzie „Smoków”.

Pod koniec marca reprezentacja Polski weźmie udział w barażach o awans do mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Najpierw, 26 marca, zmierzy się z Albanią, a w przypadku zwycięstwa spotka się z lepszym z pary Ukraina - Szwecja. Selekcjoner Jan Urban nazwiska powołanych ma ogłosić w piątek 20 marca. W powszechnej opinii miał być w tym gronie Pietuszewski, który do tej pory występował w kadrze młodzieżowej.

FC Porto prowadzi w ligowej tabeli z przewagą siedmiu punktów nad klubami z Lizbony - Benficą i Sportingiem, który jednak rozegrał jedno spotkanie mniej.

