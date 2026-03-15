Zaniepokojenie zapanowało po dzisiejszej kontuzji bramkarza włoskiej Bolonii i piłkarskiej reprezentacji Polski Łukasza Skorupskiego. Jego klub podał, że doznał on podrażnienia zginaczy uda. Media podkreślają, że wywołało to alarm przed rewanżem z Romą w 1/8 finału Ligi Europy w Rzymie.
Skorupski, który jest podstawowym bramkarzem reprezentacji Polski za kadencji selekcjonera Jana Urbana, w wyjazdowym meczu 29. kolejki włoskiej ekstraklasy z Sassuolo (1:0) miał w końcówce problem z mięśniem uda, ale pozostał na boisku.
Jak relacjonowała „La Gazzetta dello Sport”, Polak wybiegł w 87. minucie przed pole karne, aby wybić piłkę głową; zrobił to skutecznie, ale zaraz po tym upadł na murawę i złapał się za lewe udo.
Decyzja klubu Bologna była taka, by pozwolić polskiemu bramkarzowi grać dalej mimo problemu mięśniowego. Skorupski ze stoicką postawą wytrzymał, głównie dlatego, że pięć zmian zostało już wykorzystanych
— dodał dziennik. Wynik meczu się nie zmienił.
Jak zaznaczyła prasa sportowa, klub z Bolonii nie ma spokoju, bo bramkarz dołączył do dwóch innych kontuzjowanych piłkarzy.
Alarm przed meczem z AS Roma
Na stronie internetowej Calcio Bologna zaznaczono, że wszystko wskazuje na to, że będzie musiał pauzować przez kilka dni. Jak długo to potrwa, jeszcze nie wiadomo. Nie wyjaśnił tego również boloński klub.
Dziennik „Corriere dello Sport” zaznaczył, że stan bramkarza budzi niepokój i wywołał alarm przede wszystkim przed meczem na Stadionie Olimpijskim w Rzymie z AS Roma. Pierwsza potyczka w Bolonii zakończyła się remisem 1:1.
Dzień po rewanżu w Lidze Europy, 20 marca, selekcjoner biało-czerwonych ma ogłosić nazwiska powołanych na marcowe zgrupowania i mecze barażowe o awans do mistrzostw świata. Polska 26 marca w półfinale swojej ścieżki podejmie w Warszawie Albanię, a w przypadku zwycięstwa pięć dni później powalczy na wyjeździe o udział w mundialu z lepszym w konfrontacji Ukrainy ze Szwecją.
tkwl/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/755596-zla-informacja-przed-barazami-skorupski-znow-kontuzjowany
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.