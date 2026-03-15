Benedyczak zdobył zwycięskiego gola dla Kasimpasy. Spotkanie zakończyło się 1:0. To trzecie trafienie polskiego napastnika

Adrian Benedyczak zdobył zwycięskiego gola dla Kasimpasy / autor: Pickpik

Adrian Benedyczak zdobył zwycięskiego gola dla Kasimpasy w wygranym 1:0 meczu z Eyupsporem w 26. kolejce tureckiej ekstraklasy piłkarskiej. To trzecie trafienie polskiego napastnika wypożyczonego w zimie z włoskiej Parmy.

25-letni Benedyczak, były piłkarz młodzieżowej reprezentacji Polski, w niedzielnym spotkaniu trafił do siatki w 33. minucie. Opuścił boisko kwadrans przed końcem meczu.

Ekipa Kasimpasy dzięki wygranej wyprzedziła rywali w tabeli i awansowała na 14. pozycję. Ma 24 pkt, o dwa więcej niż otwierający strefę spadkową zespół Eyupsporu, w którym w niedzielę od 55. minuty grał Mateusz Łęgowski.

Adrian Siwek/PAP

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

