To trzeba zobaczyć! Fantastyczny gol Ardy Gulera w meczu z Elche. Piłkarz Realu Madryt strzelił bramkę z własnej połowy boiska

autor: PAP/EPA/SERGIO PEREZ
Real Madryt rozgromił wczoraj w 28. kolejce hiszpańskiej ekstraklasy Elche aż 4:1. W tym meczu fantastyczne trafienie z własnej połowy boiska zanotował turecki pomocnik „Królewskich” Arda Guler.

Cała sytuacja miała miejsce w 89 minucie spotkania. Arda Guler przejął futbolówkę po błędnym podaniu piłkarza Elche i wkrótce zdecydował się na strzał z własnej połowy boiska. Okazało się, że piłka trafiła do siatki rywali.

Przebieg meczu

Real był zdecydowanym faworytem. W lidze nie przegrał z Elche od 1978 roku, a u siebie nigdy nie poniósł porażki.

W 39. min Valverde oddał potężny strzał z rzutu wolnego. Obronił go Argentyńczyk Matias Dituro, ale był bezradny wobec dobitki Niemca Antonio Ruedigera. Jeszcze przed przerwą Fran Garcia podał do Valverde, który uderzył zza pola karnego i zdobył efektowną bramkę. Daniel Yanez w 66. min dośrodkował w pole karne, a Dean Huijsen podwyższył głową na 3:0.

Pod koniec meczu rezerwowy piłkarz Realu Manuel Angel Moran Ibanez próbował przeciąć podanie rywali, ale skierował piłkę do własnej bramki. Ostatecznie „Królewscy” zwyciężyli 4:1 po golu Turka Ardy Gulera.

Real nie stracił jeszcze żadnego punktu w tym sezonie La Liga, gdy jako pierwszy zdobył bramkę. Natomiast Elche nie wygrało żadnego z ostatnich 11 ligowych meczów, ma 26 pkt i plasuje się tuż nad strefą spadkową na 17. pozycji.

Po zwycięstwie z Elche Real ma 66 pkt i traci punkt do prowadzącej Barcelony, która w niedzielę o godzinie 16.15 zagra z Sevillą na Camp Nou.

Adam Stankiewicz/X/PAP

Powiązane tematy

