Władze Bahrajnu aresztowały sześć osób, w tym piłkarza reprezentacji Bahrajnu Ahmeda Mirzę Moussę, pod zarzutem naruszenia bezpieczeństwa publicznego. Zatrzymani publikowali w mediach społecznościowych filmy gloryfikujące niedawne irańskie ataki na ten kraj.
35-latek, który gra w bahrajńskim klubie Al-Khalediyah oraz w reprezentacji kraju, wraz z innymi podejrzanymi miał zostać zatrzymany 11 marca.
Filmy wprowadzające w błąd
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczyło, że opublikowane filmy na prywatnych kontach mogły wprowadzać w błąd, wpływać na opinię publiczną, szerzyć strach wśród obywateli i mieszkańców lub zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. Jak podała agencja informacyjna Bahrain News Agency, sześciu podejrzanych zostało przekazanych prokuraturze.
Ministerstwo wezwało obywateli, by ufali wyłącznie informacjom pochodzącym z oficjalnych źródeł oraz powstrzymali się od rozpowszechniania niewiarygodnych wiadomości lub filmów, aby uniknąć konsekwencji prawnych i przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa kraju – dodała agencja.
Moussa jest znanym piłkarzem w Bahrajnie. Reprezentował drużynę narodową w kilku międzynarodowych rozgrywkach, w tym podczas Pucharu Narodów Arabskich 2021.
