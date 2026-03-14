Piłkarz Bahrajnu trafił do aresztu. Moussa miał publikować w sieci filmy gloryfikujące niedawne irańskie ataki na ten kraj

  • Sport
  • opublikowano:
Pocisk przecina niebo / autor: PAP/EPA/ABIR SULTAN/X
Władze Bahrajnu aresztowały sześć osób, w tym piłkarza reprezentacji Bahrajnu Ahmeda Mirzę Moussę, pod zarzutem naruszenia bezpieczeństwa publicznego. Zatrzymani publikowali w mediach społecznościowych filmy gloryfikujące niedawne irańskie ataki na ten kraj.

35-latek, który gra w bahrajńskim klubie Al-Khalediyah oraz w reprezentacji kraju, wraz z innymi podejrzanymi miał zostać zatrzymany 11 marca.

Filmy wprowadzające w błąd

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczyło, że opublikowane filmy na prywatnych kontach mogły wprowadzać w błąd, wpływać na opinię publiczną, szerzyć strach wśród obywateli i mieszkańców lub zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. Jak podała agencja informacyjna Bahrain News Agency, sześciu podejrzanych zostało przekazanych prokuraturze.

Ministerstwo wezwało obywateli, by ufali wyłącznie informacjom pochodzącym z oficjalnych źródeł oraz powstrzymali się od rozpowszechniania niewiarygodnych wiadomości lub filmów, aby uniknąć konsekwencji prawnych i przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa kraju – dodała agencja.

Moussa jest znanym piłkarzem w Bahrajnie. Reprezentował drużynę narodową w kilku międzynarodowych rozgrywkach, w tym podczas Pucharu Narodów Arabskich 2021.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych