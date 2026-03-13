Wczoraj odbyły się pierwsze mecze w ramach 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA. Lech Poznań uległ u siebie z Szachtarem Donieck (1:3). Podczas spotkania kibice „Kolejorza” zaczęli skandować obraźliwe przyśpiewki, które odnosiły się do UPA i Stepana Bandery. Ukraińskie media wyraziły swoją dezaprobatę.
Lech Poznań rozegrał wczoraj pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA z Szachtarem Donieck w stolicy Wielkopolski. „Kolejorz” uległ ukraińskiemu zespołowi 3:1.
Podczas spotkania „ultrasi” biało-niebieskich zaczęli skandować z trybun: „J…ć UPA i Banderę”.
„Szachtar ukarał Polaków”
Sytuacja nie spodobała się ukraińskim mediom, które odniosły się do niej w sposób krytyczny.
Szachtar ukarał Polaków za Banderę i UPA
— brzmiał nagłówek artykułu na portalu Telegraf.ua.
Takie „gościnne” zachowanie poznańskich ultrasów
— czytamy w poście Tribuna.com na portalu X.
Rewanż zaplanowano na 19 marca br. Lecha zagra na wyjeździe, w Krakowie.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Transparent „Wołyń PamiętaMY” na meczu Legia-Szachtar w Krakowie! Ukraińcy próbowali zablokować jego wniesienie
CZYTAJ TAKŻE: Oburzające! Legia została ukarana przez UEFA za prezentowanie „nieodpowiednich treści”. Chodzi o transparent „Wołyń pamiętamy”
