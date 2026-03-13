1/8 finału Ligi Konferencji. Kibice Lecha Poznań podczas meczu z Szachtarem Donieck: "J...ć UPA i Banderę". Ukraińskie media oburzone

Na zdjęciu kibice Lecha Poznań podczas meczy z Szachtarem Donieck w 1/8 Ligi Konferencji UEFA / autor: PAP/Jakub Kaczmarczyk
Wczoraj odbyły się pierwsze mecze w ramach 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA. Lech Poznań uległ u siebie z Szachtarem Donieck (1:3). Podczas spotkania kibice „Kolejorza” zaczęli skandować obraźliwe przyśpiewki, które odnosiły się do UPA i Stepana Bandery. Ukraińskie media wyraziły swoją dezaprobatę.

Lech Poznań rozegrał wczoraj pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA z Szachtarem Donieck w stolicy Wielkopolski. „Kolejorz" uległ ukraińskiemu zespołowi 3:1.

Podczas spotkania „ultrasi” biało-niebieskich zaczęli skandować z trybun: „J…ć UPA i Banderę”.

Szachtar ukarał Polaków”

Sytuacja nie spodobała się ukraińskim mediom, które odniosły się do niej w sposób krytyczny.

Szachtar ukarał Polaków za Banderę i UPA

— brzmiał nagłówek artykułu na portalu Telegraf.ua.

Takie „gościnne” zachowanie poznańskich ultrasów

— czytamy w poście Tribuna.com na portalu X.

Rewanż zaplanowano na 19 marca br. Lecha zagra na wyjeździe, w Krakowie.

