Robert Lewandowski / autor: Fratria
Robert Lewandowski / autor: Fratria

Piłkarski gigant chce pozyskać Roberta Lewandowskiego? 37-letni kapitan reprezentacji Polski i piłkarz Barcelony znalazł się na celowniku najsłynniejszej drużyny z Włoch.

Informację o zainteresowaniu pozyskaniem Lewandowskiego przez włoski zespół poinformował dziennikarz Matteo Moretto, który występował na kanale YouTube Fabrizio Romano.

Klubem, który miałby być zainteresowany podpisaniem kontraktu z Polakiem jest Juventus. W kadrze Starej Damy wciąż jest Arkadiusz Milik, a do niedawna barw Bianconerich bronił Wojciech Szczęsny.

Po sprawdzeniu mogę powiedzieć, że Juventus odezwał się w sprawie Lewandowskiego

– powiedział Moretto.

Problem polega na tym, czy życie w Turynie będzie odpowiadało kapitanowi reprezentacji Polski.

Nie chodzi tylko o kwestię finansową, ale także o styl życia Lewandowskiego

– stwierdził włoski dziennikarz.

Wypowiedź legendy Starej Damy

Głos ws. ewentualnego przejścia „Lewego” do zespołu 38-krotnego mistrza Włoch zabrał legendarny napastnik tego zespołu – David Trezeguet.

Podpisałbym kontrakt z Lewandowskim za darmo, nawet w wieku 37 lat. Lewandowski może nie mieć już takiej kondycji fizycznej jak kiedyś, ale pomimo braku regularnych występów, strzelił 14 bramek dla FC Barcelony: jest silny i inteligentny. Trafiłby do Juve wiedząc, skąd pochodzi i czego się od niego oczekuje: bramek. Gdyby nadarzyła się okazja, osobiście sprowadziłbym go do Turynu

– powiedział mistrz świata i Europy z reprezentacją Francji.

jsr/onet.pl

