Piłkarski gigant chce pozyskać Roberta Lewandowskiego? 37-letni kapitan reprezentacji Polski i piłkarz Barcelony znalazł się na celowniku najsłynniejszej drużyny z Włoch.
Informację o zainteresowaniu pozyskaniem Lewandowskiego przez włoski zespół poinformował dziennikarz Matteo Moretto, który występował na kanale YouTube Fabrizio Romano.
Klubem, który miałby być zainteresowany podpisaniem kontraktu z Polakiem jest Juventus. W kadrze Starej Damy wciąż jest Arkadiusz Milik, a do niedawna barw Bianconerich bronił Wojciech Szczęsny.
Po sprawdzeniu mogę powiedzieć, że Juventus odezwał się w sprawie Lewandowskiego
– powiedział Moretto.
Problem polega na tym, czy życie w Turynie będzie odpowiadało kapitanowi reprezentacji Polski.
Nie chodzi tylko o kwestię finansową, ale także o styl życia Lewandowskiego
– stwierdził włoski dziennikarz.
Wypowiedź legendy Starej Damy
Głos ws. ewentualnego przejścia „Lewego” do zespołu 38-krotnego mistrza Włoch zabrał legendarny napastnik tego zespołu – David Trezeguet.
Podpisałbym kontrakt z Lewandowskim za darmo, nawet w wieku 37 lat. Lewandowski może nie mieć już takiej kondycji fizycznej jak kiedyś, ale pomimo braku regularnych występów, strzelił 14 bramek dla FC Barcelony: jest silny i inteligentny. Trafiłby do Juve wiedząc, skąd pochodzi i czego się od niego oczekuje: bramek. Gdyby nadarzyła się okazja, osobiście sprowadziłbym go do Turynu
– powiedział mistrz świata i Europy z reprezentacją Francji.
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
jsr/onet.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/755318-gigant-siegnie-po-roberta-lewandowskiego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.