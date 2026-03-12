Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/755304-iran-grozi-wycofaniem-z-mundialu-fifa-czeka-na-oficjalny-ruch

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.