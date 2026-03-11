Reprezentacja Iranu w piłce nożnej kobiet odleciała we wtorek z Australii po odpadnięciu z rozgrywanego tam Pucharu Azji. W Australii pozostało jednak siedem członkiń ekipy, którym zaoferowano wizy humanitarne – potwierdziły w środę australijskie władze.
We wtorek premier Australii Anthony Albanese ogłosił, że wizy pozwalające na pozostanie w kraju przyznano pięciu irańskim piłkarkom. W środę szef MSW Tony Burke poinformował o udzieleniu azylu dwóm kolejnym osobom – zawodniczce i innej członkini ekipy.
Minister zaznaczył, że urzędnicy rozmawiali na osobności również z pozostałymi piłkarkami i większością personelu irańskiej reprezentacji. Złożyli im propozycję pozostania w Australii, ale nikt inny jej nie przyjął.
Pojawiły się doniesienia, że reżim irański posłużył się rodzinami piłkarek jak zakładnikami, by zmusić je do powrotu do kraju – podkreślił australijski dziennik „Daily Telegraph”.
Obawy o bezpieczeństwo zawodniczek pojawiły się w związku z tym, że milczały 2 marca podczas odgrywania hymnu narodowego przed meczem z Koreą Południową. Mecz ten odbył się w czwartym dniu amerykańsko-izraelskich nalotów na Iran. Piłkarki zostały nazwane w państwowej telewizji „zdrajczyniami” i tak ten gest oceniło wielu radykałów w Iranie.
W niedzielę reprezentacja Iranu odpadła z turnieju, po przegraniu trzech meczy.
CZYTAJ WIĘCEJ: Teheran podpuszcza irańskie zawodniczki? Władze zapewniły, że kobieca reprezentacja w piłce nożnej może bezpiecznie wrócić do kraju
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/755189-siedem-osob-z-zenskiej-reprezentacji-iranu-zostalo-w-australii
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.