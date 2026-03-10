Teheran podpuszcza irańskie zawodniczki? Władze zapewniły, że kobieca reprezentacja w piłce nożnej może bezpiecznie wrócić do kraju

Zawodniczki piłkarskiej reprezentacji Iranu. / autor: PAP/EPA
Zawodniczki piłkarskiej reprezentacji Iranu. / autor: PAP/EPA

Irańskie władze zapewniły, że kobieca reprezentacja w piłce nożnej może bezpiecznie wrócić do kraju po odpadnięciu z trwającego w Australii Pucharu Azji. Władze Australii poinformowały o przyznaniu azylu pięciu zawodniczkom.

Iran przyjmuje swoje dzieci z otwartymi ramionami, a rząd gwarantuje im bezpieczeństwo. Nikt nie ma prawa ingerować w sprawy rodzinne narodu irańskiego i odgrywać roli niani, która jest milsza niż matka

— zapewnił pierwszy wiceprezydent Iranu Mohammad Reza Aref. Podobne zapewnienie złożyło także biuro prokuratora generalnego.

CZYTAJ WIĘCEJ: „Najpewniej zostaną zabite”. Apel Trumpa do Australii ws. kobiecej reprezentacji Iranu w piłkę nożną przyniósł efekt

Obawy przed powrotem do Iranu

Obawy o bezpieczeństwo zawodniczek pojawiły się w związku z tym, że milczały 2 marca podczas odgrywania hymnu narodowego przed meczem z Koreą Południową. Mecz ten odbył się w czwartym dniu amerykańsko-izraelskich nalotów na Iran. Piłkarki zostały nazwane w państwowej telewizji „zdrajczyniami” i tak ten gest oceniło wielu radykałów w Iranie. W niedzielę reprezentacja Iranu odpadła z turnieju, przegrawszy wszystkie trzy mecze.

Po ostatnim meczu pięć zawodniczek opuściło hotel, w którym zakwaterowana była reprezentacja. We wtorek australijski premier Anthony Albanese poinformował, że zostały im przyznane wizy pozwalające pozostać w kraju.

Australijczycy są poruszeni losem tych dzielnych kobiet. Tutaj są bezpieczne i powinny czuć się jak w domu. Kiedy stało się jasne, że kobiety te potrzebują pomocy, australijska policja federalna przewiozła je w bezpieczne miejsce, gdzie obecnie przebywają

— powiedział Albanese.

O udzielenie azylu piłkarkom apelował do Albanese prezydent Donald Trump, który oświadczył, że USA są gotowe przyjąć Iranki u siebie, jeśli nie zrobi tego Australia.

kk/PAP

