Dantejskie sceny podczas meczu w Brazylii. Doszło do masowej bójki pomiędzy zawodnikami. Sędzia pokazał 23 czerwone kartki

  • Sport
  • opublikowano:
W Brazylii doszło do masowej bójki podczas meczu. / autor: pickpik.com/
W Brazylii doszło do masowej bójki podczas meczu. / autor: pickpik.com/

Aż 23 piłkarzy usunął z boiska sędzia meczu Cruzeiro z Atletico Mineiro w mistrzostwach stanu Minas Gerais w Brazyli. To rekord w tamtejszym futbolu, jak podają lokalne media. Chwilę wcześniej doszło do masowej bójki z udziałem zawodników obu drużyn.

Zamieszanie nastąpiło pod koniec doliczonego czasu gry w niedzielnym finale mistrzostw stanowych Minas Gerais, który Cruzeiro, klub z Belo Horizonte, wygrał 1:0.

Konfrontacja rozpoczęła się w momencie, gdy bramkarz Atletico Everson popchnął na ziemię pomocnika Cruzeiro Christiana, który zderzył się z nim, goniąc za piłką.

Koledzy poszkodowanego piłkarza natychmiast rzucili się na Eversona, co wywołało szerszą bójkę, do której dołączyło kilku następnych zawodników, a ochrona próbowała rozdzielić drużyny.

Przeprosiny

Po zakończeniu meczu sędzia Matheus Delgado Candancan ukarał czerwoną kartką 23 zawodników - 12 z Cruzeiro i 11 z Atletico, w tym Hulka, byłego gwiazdora FC Porto.

Przepraszam wszystkich, którzy byli na stadionie i tych, którzy oglądali mecz w telewizji. A zwłaszcza dzieci, czerpiące inspirację z piłki nożnej

-– napisał Hulk na Instagramie.

To, co widzieliśmy, nie jest przykładem, jaki chcemy dawać

— dodał 39-letni napastnik.

Poprzedni rekord czerwonych kartek w Brazylii w jednym meczu wynosił 22 i został ustanowiony w 1954 roku.

Adrian Siwek/PAP

