Aż 23 piłkarzy usunął z boiska sędzia meczu Cruzeiro z Atletico Mineiro w mistrzostwach stanu Minas Gerais w Brazyli. To rekord w tamtejszym futbolu, jak podają lokalne media. Chwilę wcześniej doszło do masowej bójki z udziałem zawodników obu drużyn.
Zamieszanie nastąpiło pod koniec doliczonego czasu gry w niedzielnym finale mistrzostw stanowych Minas Gerais, który Cruzeiro, klub z Belo Horizonte, wygrał 1:0.
Konfrontacja rozpoczęła się w momencie, gdy bramkarz Atletico Everson popchnął na ziemię pomocnika Cruzeiro Christiana, który zderzył się z nim, goniąc za piłką.
Koledzy poszkodowanego piłkarza natychmiast rzucili się na Eversona, co wywołało szerszą bójkę, do której dołączyło kilku następnych zawodników, a ochrona próbowała rozdzielić drużyny.
Przeprosiny
Po zakończeniu meczu sędzia Matheus Delgado Candancan ukarał czerwoną kartką 23 zawodników - 12 z Cruzeiro i 11 z Atletico, w tym Hulka, byłego gwiazdora FC Porto.
Przepraszam wszystkich, którzy byli na stadionie i tych, którzy oglądali mecz w telewizji. A zwłaszcza dzieci, czerpiące inspirację z piłki nożnej
-– napisał Hulk na Instagramie.
To, co widzieliśmy, nie jest przykładem, jaki chcemy dawać
— dodał 39-letni napastnik.
Poprzedni rekord czerwonych kartek w Brazylii w jednym meczu wynosił 22 i został ustanowiony w 1954 roku.
