Irańskie zawodniczki reprezentacji w piłkę nożną odpadły z turnieju o Puchar Azji, który odbywa się w Australii. Prezydent Donald Trump zaapelował do rządu w Cannberze, żeby udzielił im azylu, ponieważ po powrocie do kraju może je czekać śmierć. Jego presja przyniosła skutek.
Australia popełnia straszny humanitarny błąd, pozwalając na to, by irańska reprezentacja piłki nożnej kobiet była zmuszona do powrotu do Iranu, gdzie (te zawodniczki) najpewniej zostaną zabite
— napisał Trump w serwisie Truth Social.
Panie premierze, proszę tego nie robić, proszę udzielić (im) AZYLU. USA mogą je przyjąć, jeśli wy tego nie zrobicie. Dziękuję za uwagę
— dodał, zwracając się do szefa australijskiego rządu Anthony’ego Albanese.
Niektóre zawodniczki chcą wrócić do Iranu
W kolejnym wpisie, opublikowanym około godziny później, Trump napisał, że rozmawiał z premierem Australii Anthonym Albanesem.
Zajmuję się tym! Pięcioma (piłkarkami) już się zajęto, reszta jest w drodze. Jednak niektóre czują, że muszą wrócić (do Iranu), bo obawiają się o bezpieczeństwo swoich rodzin, w tym (boją się) gróźb wobec członków rodzin, jeśli nie wrócą
— przekazał Trump.
Pochwalił premiera Australii za to, że wykonuje wspaniałą pracę, biorąc pod uwagę to, z jak delikatną sytuacją ma do czynienia.
Boże, błogosław Australii!
— napisał na koniec prezydent USA.
Aktualizacja
Australia przyznała azyl pięciu członkiniom irańskiej reprezentacji piłkarskiej, które przybyły do tego kraju na turniej o Puchar Azjii
— poinformował minister spraw wewnętrznych Tony Burke. Wcześniej zaapelował o to prezydent USA Donald Trump.
Kobiety zostały przetransportowane z hotelu w Gold Coast „w bezpieczne miejsce” przez funkcjonariuszy australijskiej policji federalnej we wtorek we wczesnych godzinach porannych czasu lokalnego. Tam spotkały się z Burke i sfinalizowały proces przyznawania im wiz humanitarnych.
Radykałowie widzą w nich zdrajców
Irańskie zawodniczki odpadły wczoraj z turnieju o Puchar Azji w Australii. Kobiety zostały nazwane w państwowej irańskiej telewizji „zdrajczyniami” w związku z tym, że milczały 2 marca podczas odgrywania hymnu narodowego przed meczem z Koreą Południową. Iranki nie wytłumaczyły swojego gestu, lecz wielu radykałów w Iranie oceniło to jako przejaw zdrady.
Źródło CNN przekazało, że pięć piłkarek opuściło hotel, w którym przebywała drużyna, i jest pod opieką policji. Iranki przybyły do Australii kilka dni przed wybuchem wojny USA i Izraela z Iranem, rozpoczętej 28 lutego.
Adam Bąkowski/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/755065-trump-zaapelowal-do-australii-ws-kobiecej-reprezentacji-iranu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.