Oskar Pietuszewski / autor: PAP/EPA
Oskar Pietuszewski / autor: PAP/EPA

Piłkarz FC Porto Oskar Pietuszewski zdobył bramkę po efektownej akcji w zremisowanym 2:2 na wyjeździe z Benficą Lizbona szlagierze 25. kolejki portugalskiej ekstraklasy. To jego drugie trafienie w sezonie dla „Smoków”. W podstawowym składzie lidera zagrali też Jan Bednarek i Jakub Kiwior.

Goście z Porto objęli prowadzenie już w 10. minucie po trafieniu 20-letniego Duńczyka Victora Froholdta.

Pół godziny później Pietuszewski podwyższył na 2:0, a o tej akcji chyba jeszcze długo będzie mówiło się w Portugalii.

17-letni Polak, sprowadzony zimą za ok. 10 mln euro z Jagiellonii Białystok, dostał piłkę w okolicach środka boiska. Pobiegł w kierunku bramki rywali, a będąc już w polu karnym bardzo efektownym zwodem minął mistrza świata Argentyńczyka Nicolasa Otamendiego i mocnym strzałem umieścił piłkę w siatce.

W 64. minucie, wciąż przy dwubramkowym prowadzeniu Porto, Pietuszewski został zmieniony (Bednarek i Kiwior zagrali cały mecz). Wkrótce zaczęły się kłopoty gości.

Bramka dla Benfiki

Już pięć minut później kontaktową bramkę dla Benfiki zdobył Norweg Andreas Schjelderup, a w 89. minucie wynik na 2:2 ustalił Leandro Barreiro.

Końcówka niedzielnego szlagieru była nerwowa, również poza murawą. Doszło do sporego zamieszania. Czerwoną kartkę zobaczył m.in. utytułowany trener Benfiki Jose Mourinho.

Drużyna trzech Polaków prowadzi w tabeli z dorobkiem 66 punktów i o cztery wyprzedza Sporting Lizbona. Trzecia jest Benfica, jedyna niepokonana drużyna w rozgrywkach (ale aż osiem remisów) - 59 pkt.

Piłkarze FC Porto ostatni raz zdobyli mistrzostwo Portugalii w 2022 roku.

PAP/Tomasz Karpowicz

