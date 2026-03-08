Ruszył nowy sezon Formuły 1! George Russell wygrał wyścig o Grand Prix Australii. Drugie miejsce zajął jego partner z Mercedesa

  • opublikowano:
George Russell na torze / autor: PAP/EPA
George Russell na torze / autor: PAP/EPA

George Russell wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Australii, pierwszą w sezonie rundę mistrzostw świata. Brytyjczyk wyprzedził partnera z zespołu Mercedesa, Włocha Andreę Kimiego Antonellego, a trzecie miejsce wywalczył Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari.

Na czwartej pozycji uplasował się siedmiokrotny mistrz świata Brytyjczyk Lewis Hamilton, który do końca walczył o miejsce na podium. Hamilton, który od sezonu 2025 jest zawodnikiem ekipy Ferrari, w ubiegłym roku ani razu nie wywalczył lokaty w czołowej trojce, choć miał walczyć o ósmy w karierze tytuł.

Wynik mistrza świata

Piąty na mecie zameldował się obrońca tytułu Brytyjczyk Lando Norris z McLarena, a na szóstej czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla.

Russell odniósł szóste zwycięstwo w karierze, poprzednio był najszybszy w 2025 roku w Singapurze.

W tegorocznych mistrzostwach świata weźmie udział 22 kierowców z 11 ekip, którzy będą rywalizować w 24 rundach.

PAP/Tomasz Karpowicz

