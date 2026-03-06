Prezydent Włoch Sergio Mattarella otworzył 14. zimowe igrzyska paralimpijskie Mediolan-Cortina d’Ampezzo. Zawody rozpoczynają się w cieniu nowej wojny na Bliskim Wschodzie, a towarzyszą im kontrowersje związane z dopuszczeniem do startu sportowców z Rosji i Białorusi pod flagami narodowymi.
W cieniu wojny i kontrowersji
Ceremonia otwarcia odbyła się w antycznym amfiteatrze w Weronie, a więc w tym samym miejscu, w którym 22 lutego zamknięto igrzyska olimpijskie. Podobnie jak wtedy obecna była premier Włoch Giorgia Meloni.
W dniu otwarcia zawodów Międzynarodowy Komitet Paralimpijski (IPC) ogłosił, że weźmie w nich udział rekordowa liczba 612 sportowców z 56 krajów. Kilka godzin później przekazał jednak informację, że jedyny reprezentant Iranu na igrzyska nie wystartuje, ponieważ nie mógł bezpiecznie dotrzeć do Włoch w związku z trwającą w jego kraju wojną.
Wojna zaczęła się 28 lutego wraz z amerykańskimi i izraelskimi nalotami na Iran. W ich wyniku zginął m.in. najwyższy przywódca irański ajatollah Ali Chamenei.
Już wcześniej protesty wywołała decyzja IPC, który zdecydował, że rosyjscy i białoruscy zawodnicy będą mogli startować w igrzyskach pod swoimi flagami, a nie jako neutralni sportowcy. Z tego powodu niektóre delegacje, w tym polska, nie wzięły udziału w ceremonii otwarcia.
W defiladzie uczestniczyło natomiast czterech członków rosyjskiej delegacji, symbolicznie świętując powrót kraju do ważnych międzynarodowych zawodów po raz pierwszy od inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.
W czasie uroczystości żaden sportowiec nie niósł flagi swojego kraju. Tak zdecydował IPC wyjaśniając, że jest to wybór podyktowany wyłącznie „odległością od miejsc zawodów zaplanowanych na następny dzień”. Zamiast sportowców flagi nieśli wolontariusze.
W części artystycznej pierwszoplanową rolę odegrał Dardust, czyli Dario Faini, autor ścieżki dźwiękowej igrzysk „Fantasia Italiana”, który ma na swoim koncie sto platynowych płyt. Łączy on muzykę fortepianową i elektroniczną.
Dość poważnie zabrzmiało przemówienie prezydenta IPC Andrew Parsonsa. Nawiązał on do własnych słów z otwarcia igrzysk paralimpijskich w Pekinie w 2022 roku, kilka dni po rozpoczęciu ataku Rosji na Ukrainę.
Cztery lata temu powiedziałem, że jestem przerażony tym, co dzieje się na świecie. Niestety sytuacja się nie poprawiła
— podkreślił szef IPC.
Będą rywalizować o 79 kompletów medali
Uczestnicy paralimpiady, która potrwa do 15 marca, będą rywalizować o 79 kompletów medali. Zawody będą się odbywać w Mediolanie (parahokej), Cortinie d’Ampezzo (narciarstwo alpejskie, snowboard, curling na wózkach) i Val di Fiemme (narciarstwo biegowe i biathlon).
Polacy wystąpią w dziewięcioosobowym składzie. Sześcioro z nich przystąpi do startów z pomocą przewodników.
Biało-czerwoni wywalczyli do tej pory 45 medali: 11 złotych, 6 srebrnych i 28 brązowych. W poprzedniej edycji w 2022 roku w Pekinie nie stanęli na podium.
Igrzyska paralimpijskie potrwają do 15 marca.
