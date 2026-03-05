Kolejny medal Kacpra Tomasiaka! Polak ze srebrem w Lillehammer. Przegrał tylko z Austriakiem Stephanem Embacherem

Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal mistrzostw świata juniorów w skokach narciarskich w Lillehammer. Trzykrotny medalista igrzysk olimpijskich we Włoszech przegrał tylko z Austriakiem Stephanem Embacherem.

Brązowy krążek wywalczył Amerykanin Jason Colby.

Embacher, po skokach na odległość 98 i 98,5 m, wyprzedził o 9,2 pkt Tomasiaka (98/97 m) oraz o 20,5 pkt Colby’ego (98/96 m).

20-letni Austriak, starszy o rok od Tomasiaka, po raz trzeci z rzędu został mistrzem świata w tej kategorii wiekowej. W czwartek potwierdził dobrą formę, którą demonstrował w miniony weekend w zawodach Pucharu Świata na mamuciej skoczni w Bad Mitterndorf (dwukrotnie drugie miejsce, Tomasiak nie startował) oraz w igrzyskach olimpijskich w Predazzo (złoty medal w konkursie duetów).

Dalsze lokaty zajęli pozostali reprezentanci Polski: 18. był Kamil Waszek, a 20. Konrad Tomasiak, młodszy brat Kacpra. Łukasz Łukaszczyk nie awansował do drugiej serii.

Dorobek polskich skoczków

Tomasiak powiększył dorobek polskich skoczków w mistrzostwach świata juniorów do 15 medali (3 złote, 9 srebrnych, 3 brązowe). Po złote sięgnęli indywidualnie tylko nieżyjący już Mateusz Rutkowski (2004) i Jakub Wolny (2014).

Dla Tomasiaka to drugi krążek imprezy tej rangi. W 2023 roku w kanadyjskim Whistler był w składzie „srebrnej” drużyny.

W Lillehammer trzykrotny medalista olimpijski ma wystąpić jeszcze w sobotę w konkursie drużynowym.

PAP/Tomasz Karpowicz

