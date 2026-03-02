Olimpijskie wydarzenie w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki spotkał się ze sportowcami, którzy brali udział w ZIO we Włoszech

  • Sport
  • opublikowano:
Na zdjęciu prezydent Karol Nawrocki z olimpijczykami w Pałacu Prezydenckim / autor: KPRP/Marek Borawski
Na zdjęciu prezydent Karol Nawrocki z olimpijczykami w Pałacu Prezydenckim / autor: KPRP/Marek Borawski

W Pałacu Prezydenckim doszło do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z olimpijczykami, którzy brali udział w zakończonych niedawno ZIO w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo.

Poza tym do Pałacu Prezydenckiego przybyli reprezentanci Polski w biegach narciarskich, biathlonie, snowboardzie i łyżwiarstwie figurowym, a także członkowie sztabów trenerskich i misji olimpijskiej.

Tydzień wcześniej prezydent Nawrocki przyjął m.in. skoczków narciarskich, w tym Kacpra Tomasiaka, który zdobył we Włoszech dwa medale indywidualne i jeden w duecie z Pawłem Wąskiem.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Prezydent Nawrocki spotkał się z polskimi skoczkami narciarskimi. Otrzymał pamiątkowy plastron z numerem startowym

Polacy zdobyli cztery medale

Łącznie biało-czerwoni wywalczyli we Włoszech cztery medale. Występ 59-osobowej polskiej ekipy we Włoszech był jednym z najlepszych w historii startów biało-czerwonych w zimowych igrzyskach. Więcej medali niż w tym roku biało-czerwoni wywalczyli tylko w Vancouver w 2010 oraz w Soczi w 2014 - po sześć. Łączny dorobek to 27 krążków.

W klasyfikacji medalowej igrzysk Mediolan-Cortina Polska zajęła 21. miejsce. Wygrała Norwegia z rekordowym dorobkiem 41 medali, w tym 18 złotych.

Adam Bąkowski/PAP/X

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych