W Pałacu Prezydenckim doszło do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z olimpijczykami, którzy brali udział w zakończonych niedawno ZIO w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo.
Poza tym do Pałacu Prezydenckiego przybyli reprezentanci Polski w biegach narciarskich, biathlonie, snowboardzie i łyżwiarstwie figurowym, a także członkowie sztabów trenerskich i misji olimpijskiej.
Tydzień wcześniej prezydent Nawrocki przyjął m.in. skoczków narciarskich, w tym Kacpra Tomasiaka, który zdobył we Włoszech dwa medale indywidualne i jeden w duecie z Pawłem Wąskiem.
Polacy zdobyli cztery medale
Łącznie biało-czerwoni wywalczyli we Włoszech cztery medale. Występ 59-osobowej polskiej ekipy we Włoszech był jednym z najlepszych w historii startów biało-czerwonych w zimowych igrzyskach. Więcej medali niż w tym roku biało-czerwoni wywalczyli tylko w Vancouver w 2010 oraz w Soczi w 2014 - po sześć. Łączny dorobek to 27 krążków.
W klasyfikacji medalowej igrzysk Mediolan-Cortina Polska zajęła 21. miejsce. Wygrała Norwegia z rekordowym dorobkiem 41 medali, w tym 18 złotych.
