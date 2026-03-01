Robert Lewandowski kontuzjowany. Badania wykazały złamanie lewego oczodołu. Polski napastnik wypada z gry

Robert Lewandowski doznał kontuzji w meczu z Villarreal / autor: EPA/Alejandro Garcia Dostawca: PAP/EPA.
Robert Lewandowski doznał kontuzji w meczu z Villarrealem. Badania wykazały złamanie lewego oczodołu” - poinformowała w komunikacie FC Barcelona. Nie wiadomo, ile potrwa przerwa polskiego piłkarza. Na razie wiadomo, że polski napastnik nie zagra przeciwko Atletico Madryt w półfinale Pucharu Króla.

Z Villarealem Barcelona grała 28 lutego w 26. kolejce hiszpańskiej ekstraklasy i zwyciężyła 4:1. Lewandowski wszedł na boisko w 67. minucie, a w doliczonym przez sędziego czasie gry ustalił wynik spotkania. Trzy wcześniejsze bramki zdobył Lamine Yamal.

Broniąca tytułu „Duma Katalonii” zanotowała 21. zwycięstwo i prowadzi w tabeli z dorobkiem 64 punktów. Cztery mniej zgromadził Real Madryt, który w poniedziałek zagra u siebie z lokalnym rywalem Getafe.

Gorzej wygląda sytuacja Barcelony w Pucharze Króla, bo pierwszy mecz z Atletico przegrała w Madrycie 0:4.

