Real Madryt kontra Manchester City to najciekawiej zapowiadająca się para 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Losowanie odbyło się dzisiaj w siedzibie UEFA w Nyonie. Spotkania zaplanowano na 10-11 i 17-18 marca.
Real i City trafili na siebie w fazie pucharowej LM po raz piąty z rzędu. Od sezonu 2021/22 w dwumeczu trzykrotnie lepsi byli „Królewscy”, a raz awansowali podopieczni Hiszpana Josepa Guardioli.
Szczególnie zacięty był półfinał sezonu 2021/22. W pierwszym spotkaniu „The Citizens” zwyciężyli u siebie 4:3, a od 73. minuty rewanżu prowadzili 1:0. W 90. oraz pierwszej doliczonej minucie Real zdobył jednak dwie bramki, doprowadził do dogrywki, w której strzelił też gola na 3:1 i awansował.
Zwycięzca tej pary trafi w ćwierćfinale albo na Atalantę Bergamo, której piłkarzem jest Nicola Zalewski, albo na Bayern Monachium.
FC Barcelona, której barw bronią Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, rywalizować będzie z Newcastle United. Lepszy z tej pary trafi na zwycięzcę innego hiszpańsko-angielskiego dwumeczu - Atletico Madryt z Tottenhamem Hotspur.
Broniące trofeum Paris Saint-Germain zagra z Chelsea Londyn, natomiast Arsenal Londyn, który zajął pierwsze miejsce w fazie ligowej, zmierzy się z Bayerem Leverkusen.
W 1/8 finału biorą udział drużyny z miejsc 1-8 fazy ligowej, które pierwsze spotkania rozegrają na wyjeździe, a ich rywalami są ekipy, które pomyślnie przeszły baraże o awans do tej rundy.
Pozostałe pary tworzą: rewelacyjny debiutant Bodoe/Glimt, który w barażu wyeliminował ubiegłorocznego finalistę Inter Mediolan, ze Sportingiem Lizbona oraz Galatasaray Stambuł z Liverpoolem.
Finał trwającej edycji LM zostanie rozegrany 30 maja w Budapeszcie.
Pary 1/8 finału Ligi Mistrzów (pierwsze mecze 10-11 marca, rewanże 17-18 marca):
Real Madryt - Manchester City
Bodoe/Glimt - Sporting Lizbona
Paris Saint-Germain - Chelsea Londyn
Newcastle United - Barcelona
Galatasaray Stambuł – Liverpool
Atletico Madryt - Tottenham Hotspur
Atalanta Bergamo - Bayern Monachium
Bayer Leverkusen - Arsenal Londyn
ćwierćfinały (7-8 i 14-15 kwietnia)
PSG/Chelsea - Galatasaray/Liverpool
Real/Manchester City - Atalanta/Bayern
Newcastle/Barcelona - Atletico/Tottenham
Bodoe/Sporting - Bayer/Arsenal
półfinały (28-29 kwietnia i 5-6 maja)
PSG/Chelsea/Galatasaray/Liverpool - Real/Man. City - Atalanta/Bayern
Newcastle/Barcelona/Atletico/Tottenham - Bodoe/Sporting/Bayer/Arsenal
Finał - 30 maja, Budapeszt (Węgry)
