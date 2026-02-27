Rozlosowano pary 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów! Hitem będzie spotkanie Realu Madryt z Manchesterem City

Real Madryt kontra Manchester City to najciekawiej zapowiadająca się para 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. / autor: PAP/EPA
Real Madryt kontra Manchester City to najciekawiej zapowiadająca się para 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Losowanie odbyło się dzisiaj w siedzibie UEFA w Nyonie. Spotkania zaplanowano na 10-11 i 17-18 marca.

Real i City trafili na siebie w fazie pucharowej LM po raz piąty z rzędu. Od sezonu 2021/22 w dwumeczu trzykrotnie lepsi byli „Królewscy”, a raz awansowali podopieczni Hiszpana Josepa Guardioli.

Szczególnie zacięty był półfinał sezonu 2021/22. W pierwszym spotkaniu „The Citizens” zwyciężyli u siebie 4:3, a od 73. minuty rewanżu prowadzili 1:0. W 90. oraz pierwszej doliczonej minucie Real zdobył jednak dwie bramki, doprowadził do dogrywki, w której strzelił też gola na 3:1 i awansował.

Zwycięzca tej pary trafi w ćwierćfinale albo na Atalantę Bergamo, której piłkarzem jest Nicola Zalewski, albo na Bayern Monachium.

FC Barcelona, której barw bronią Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, rywalizować będzie z Newcastle United. Lepszy z tej pary trafi na zwycięzcę innego hiszpańsko-angielskiego dwumeczu - Atletico Madryt z Tottenhamem Hotspur.

Broniące trofeum Paris Saint-Germain zagra z Chelsea Londyn, natomiast Arsenal Londyn, który zajął pierwsze miejsce w fazie ligowej, zmierzy się z Bayerem Leverkusen.

W 1/8 finału biorą udział drużyny z miejsc 1-8 fazy ligowej, które pierwsze spotkania rozegrają na wyjeździe, a ich rywalami są ekipy, które pomyślnie przeszły baraże o awans do tej rundy.

Pozostałe pary tworzą: rewelacyjny debiutant Bodoe/Glimt, który w barażu wyeliminował ubiegłorocznego finalistę Inter Mediolan, ze Sportingiem Lizbona oraz Galatasaray Stambuł z Liverpoolem.

Finał trwającej edycji LM zostanie rozegrany 30 maja w Budapeszcie.

Pary 1/8 finału Ligi Mistrzów (pierwsze mecze 10-11 marca, rewanże 17-18 marca):

Real Madryt - Manchester City

Bodoe/Glimt - Sporting Lizbona

Paris Saint-Germain - Chelsea Londyn

Newcastle United - Barcelona

Galatasaray Stambuł – Liverpool

Atletico Madryt - Tottenham Hotspur

Atalanta Bergamo - Bayern Monachium

Bayer Leverkusen - Arsenal Londyn

ćwierćfinały (7-8 i 14-15 kwietnia)

PSG/Chelsea - Galatasaray/Liverpool

Real/Manchester City - Atalanta/Bayern

Newcastle/Barcelona - Atletico/Tottenham

Bodoe/Sporting - Bayer/Arsenal

półfinały (28-29 kwietnia i 5-6 maja)

PSG/Chelsea/Galatasaray/Liverpool - Real/Man. City - Atalanta/Bayern

Newcastle/Barcelona/Atletico/Tottenham - Bodoe/Sporting/Bayer/Arsenal

Finał - 30 maja, Budapeszt (Węgry)

kk/PAP

