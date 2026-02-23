O Sellier, która w rywalizacji w short tracku na igrzyskach w Mediolanie miała koszmarny wypadek, mówił na antenie Telewizji wPolsce24 prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. „Kamila już wyszła ze szpitala. Dzisiaj będzie wracała samochodem (z rodzicami) do Polski na kolejne konsultacje już w kraju” - przekazał.
Kamila Sellier już wyszła ze szpitala. Dzisiaj będzie wracała samochodem do Polski na kolejne konsultacje już w kraju. Cieszę się, że Kamila powolutku zaczyna dochodzić do siebie. Wiadomo, że jeszcze szereg badań, szereg wszystkiego, ale będziemy się nią opiekowali tak, jak do tej pory, żeby z Kamilą było wszystko w porządku
— zapewnił Radosław Piesiewicz i wyjaśnił, że łyżwiarka wraca samochodem, aby zmiany ciśnienia w samolocie nie spowodowały żadnych perturbacji.
„Kamila zaczyna dochodzić do siebie”
Cieszę się, że powoli Kamila już zaczyna dochodzić do siebie, ale tak jak mówię w Polsce odbędzie się kolejny szereg badań
— wskazał prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Gość Telewizji wPolsce24 zwrócił również uwagę na fakt, że „każdy sport niesie za sobą pewne niestety nieprzewidywalne wypadki”.
To był bardzo zły wypadek i źle to wyglądało. Cieszę się, że Kamila jest bardzo dzielna i wszyscy ją w misji wspieraliśmy. Tak to jest w sporcie i w życiu
— powiedział Radosław Piesiewicz.
25-letnia Sellier doznała urazu twarzy podczas ćwierćfinałowego biegu na 1500 metrów. Podczas upadku została uderzona ostrzem łyżwy w twarz przez Kristen Santos-Griswold. Polkę zniesiono z lodowiska na noszach i przetransportowano do szpitala. W nocy z piątku na sobotę przeszła zabieg, bo okazało się, że uszkodzeniu uległa jedna z kości twarzy. Przez weekend była poddawana dalszej diagnostyce dotyczącej oka.
W sobotę łyżwiarka przekazała pozytywne informacje, pisząc, że „ma się całkiem dobrze”. W niedzielę z kolei odniosła się do sytuacji rywalki i zwróciła się z prośbą, by nie obwiniać Amerykanki za jej wypadek i uraz.
