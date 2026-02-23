WIDEO

W Predazzo powstała pizza na cześć Kacpra Tomasiaka! To tam od ponad 20 lat wspominane są wyczyny Adama Małysza

  • Sport
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Kacper Tomasiak został mistrzem Polski w skokach narciarskich / autor: PAP/Grzegorz Momot
Kacper Tomasiak został mistrzem Polski w skokach narciarskich / autor: PAP/Grzegorz Momot

Predazzo we włoskim Trydencie, gdzie od ponad 20 lat wspominane są wyczyny Adama Małysza na tamtejszej skoczni, ma drugiego polskiego bohatera - Kacpra Tomasiaka. Najwyższym wyrazem uznania jest tam nazwanie pizzy na cześć potrójnego medalisty olimpijskiego, która w ofercie dołączyła do „Małysz 136”.

W popularnej pizzerii w Predazzo wśród dodatków na pizzy nazwanej na cześć 19-letniego zdobywcy trzech medali tegorocznych igrzysk Mediolan-Cortina są papryka, kurczak i kukurydza. Wypiek powstał niemal natychmiast po sukcesach Tomasiaka.

Nadzywczajny wyraz uznania

Nazwanie pizzy imieniem bohatera zdarza się we Włoszech rzadko i jest nadzwyczajnym wyrazem uznania. Zaszczyt ten spotkał wcześniej w Predazzo Małysza, gdzie od lat jest wręcz uwielbiany i wspominany.

Jego rekord skoczni - 136 metrów z 2003 roku - uczczono pizzą „Małysz 136”. Jest ona szczególnie popularna wśród Polaków odwiedzających tę miejscowość, zarówno narciarzy, jak i wysłanników mediów.

Specjalista ds. turystyki Fabio Gerola z biura Trentino Marketing powiedział PAP, że właściciel restauracji w Predazzo Michele Zanotti i jego załoga są miłośnikami skoków narciarskich i dlatego przed laty stworzyli pizzę na cześć „Orła z Wisły”. Teraz, jak dodał, uczcili w ten sposób młodego polskiego olimpijczyka, jednego z bohaterów tegorocznych igrzysk.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Piękna historia! Kacper Tomasiak otrzymał gratulacje od przyjaciół z duszpasterstwa: „Jesteś Wielki! A Pan poniósł Cię daleko!”

Kacper Tomasiak się nie zatrzymuje! Potrójny medalista tegorocznych igrzysk został mistrzem Polski w skokach narciarskich

Najpierw srebro, teraz brąz! Kacper Tomasiak zdobył kolejny medal olimpijski w skokach narciarskich! Tym razem na dużym obiekcie

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych