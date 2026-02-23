Prezydent Nawrocki spotkał się z polskimi skoczkami narciarskimi. Otrzymał pamiątkowy plastron z numerem startowym

  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Prezydent Nawrocki spotkał się z polskimi skoczkami narciarskimi / autor: Mikołaj Bujak/KPRP
Prezydent Nawrocki spotkał się z polskimi skoczkami narciarskimi / autor: Mikołaj Bujak/KPRP

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z reprezentacją polskich skoczków narciarskich, którzy rywalizowali w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo - poinformowała kancelaria prezydenta.

Podczas spotkania prezydent otrzymał pamiątkowy plastron z numerem startowym, w którym Paweł Wąsek startował w konkursie na dużej skoczni.

Oprócz zawodników, na spotkaniu obecni byli także trener Maciej Maciusiak i prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz.

Trzy medale dla Polaków

W Predazzo polscy skoczkowie wywalczyli trzy medale - srebro na normalnej skoczni i brąz na dużym obiekcie zdobył Kacper Tomasiak, który stanął także z Wąskiem na drugim stopniu podium w konkursie duetów.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

