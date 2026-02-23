Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z reprezentacją polskich skoczków narciarskich, którzy rywalizowali w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo - poinformowała kancelaria prezydenta.
Podczas spotkania prezydent otrzymał pamiątkowy plastron z numerem startowym, w którym Paweł Wąsek startował w konkursie na dużej skoczni.
Oprócz zawodników, na spotkaniu obecni byli także trener Maciej Maciusiak i prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz.
Trzy medale dla Polaków
W Predazzo polscy skoczkowie wywalczyli trzy medale - srebro na normalnej skoczni i brąz na dużym obiekcie zdobył Kacper Tomasiak, który stanął także z Wąskiem na drugim stopniu podium w konkursie duetów.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
