Sellier zabrała głos po poważnym wypadku! Czy obwinia rywalkę, której łyżwa rozcięła jej twarz? Wymowny wpis

autor: PAP/Grzegorz Momot
Kamila Sellier, która w rywalizacji w short tracku na igrzyskach w Mediolanie miała poważny wypadek i wciąż przebywa w szpitalu, w internetowym wpisie przekazała, że nie obwinia Kristen Santos-Griswold, której płoza rozcięła twarz Polki. Amerykanka podziękowała za zrozumienie i życzliwość.

Sellier doznała urazu twarzy podczas ćwierćfinałowego biegu na 1500 metrów. Łyżwiarka upadła i została uderzona ostrzem łyżwy w twarz przez Santos-Griswold. Zniesiono ją z lodowiska na noszach i przetransportowano do szpitala. W nocy z piątku na sobotę przeszła zabieg, bo okazało się, że uszkodzeniu uległa jedna z kości twarzy.

Sellier, która już wczoraj przekazała pozytywne informacje pisząc, że „ma się całkiem dobrze”, odniosła się do sytuacji rywalki. Zwróciła się z prośbą, by nie obwiniać Amerykanki za jej wypadek i uraz.

To, co się stało, nie było niczyją winą. Taka jest natura naszego sportu - wiąże się on z nieodłącznym ryzykiem, którego jestem w pełni świadoma za każdym razem, gdy wchodzę na lód

— oświadczyła Polka i zwróciła uwagę, że „wypadki się zdarzają i nikt nie chciał, aby do tego doszło”.

Wspierajmy się nawzajem, zamiast wytykać palcami. Wybierzmy życzliwość zamiast nienawiści. Kristen, przesyłam ci dużo miłości i uścisków. Wiem, że to również dla ciebie nie jest łatwy czas

— dodała Sellier.

Santos-Griswold podziękowała Polce

Do jej wpisu odniosła się Santos-Griswold, która podziękowała za życzliwość i podkreśliła, że absolutnie nie miała zamiaru doprowadzić do tego zdarzenia, a już po nim podeszła do Polki, by zobaczyć, co się stało.

Mamy szacunek wobec siebie — jako rywalki i jako ludzie. Nigdy świadomie nie naraziłabym cię na niebezpieczeństwo i jestem ogromnie wdzięczna za twoją dobroć oraz wyrozumiałość

— wskazała Amerykanka.

Sellier wciąż przebywa w szpitalu w Mediolanie i jest poddawana dalszej diagnostyce dotyczącą oka.

Żeby lekarz prowadzący zdecydował, co dalej; czy leczenie będzie zakończone, czy też będzie konieczna jeszcze kontynuacja

— informował szef polskiej misji olimpijskiej Konrad Niedźwiedzki.

Adam Stankiewicz/PAP

