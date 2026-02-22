To koniec! Przewodnicząca MKOl zamknęła igrzyska w Mediolanie. Następna zimowa olimpiada odbędzie się w 2030 roku w Alpach Francuskich

PAP/EPA/TERESA SUAREZ
PAP/EPA/TERESA SUAREZ

Przewodnicząca MKOl Kirsty Coventry zamknęła 25. zimowe igrzyska Mediolan-Cortina d’Ampezzo. Zgasły znicze, które płonęły w obu miastach-gospodarzach od 6 lutego. Następna zimowa olimpiada odbędzie się w 2030 roku w Alpach Francuskich.

Uroczystość zamknięcia igrzysk odbyła się w starożytnym amfiteatrze w Weronie.

We Włoszech rywalizowało łącznie 2871 zawodników z 92 krajów w 116 konkurencjach.

Cztery medale Polaków

Polacy zdobyli cztery medale - trzy srebrne i brązowy. Trzy z nich wywalczył 19-letni skoczek narciarski Kacper Tomasiak - indywidualnie srebrny na obiekcie normalnym i brązowy na dużym, a razem z Pawłem Wąskiem srebrny w konkursie duetów. Poza tym urodzony w Jekaterynburgu, ale reprezentujący od roku Polskę Władimir Semirunnij sięgnął po srebro w łyżwiarskim wyścigu na 10 000 m.

Klasyfikację medalową wygrała zdecydowanie Norwegia z rekordowym dorobkiem 41 medali, w tym 18 złotych, przed Stanami Zjednoczonymi - 33, w tym 12 triumfów. Polska zajęła 21. miejsce.

Adam Stankiewicz/PAP

