Kacper Tomasiak (LKS Klimczok Bystra) został mistrzem Polski w skokach narciarskich. Niedzielne zawody, rozegrane na obiekcie w Wiśle Malince, zakończono po pierwszej serii.
Potrójny medalista kończących się w niedzielę igrzysk we Włoszech uzyskał 128,0 m, co dało mu notę 138,5 pkt. Drugi był Dawid Kubacki (TS Wisła Zakopane) - 133,8 pkt (131,5 m), zaś trzeci Paweł Wąsek (Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe) - 131,6 pkt (122,5 m), który również stanął na olimpijskim podium w Predazzo w konkursie duetów.
Stoch tuż za podium
Tuż poza podium uplasował się Kamil Stoch (KS Eve-nement Zakopane).
Wystartowało 54 skoczków, wśród których był m.in. brat zwycięzcy, Konrad Tomasiak (LKS Klimczok). Zajął on ósme miejsce.
W zawodach wzięli też dwaj zawodnicy, którzy reprezentowali Polskę w igrzyskach olimpijskich we Włoszech w kombinacji norweskiej - Kacper Jarząbek (TS Wisła Zakopane) był 19., Miłosz Krzempek (Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Wisła) uplasował się na 28. pozycji. W niedzielę miały się odbyć mistrzostwa Polski w dwuboju, ale ostatecznie zostały odwołane. Nie jest znany nowy termin.
Złe warunki pogodowe
W trakcie niedzielnych zawodów był zmienny wiatr, podczas jedynej rozegranej serii zaczął padać dość intensywny deszcz. Mistrz Polski dwa razy musiał schodzić z belki startowej nim pozwolono, aby rozpoczął swoją próbę. Ostatecznie, ze względu na warunki atmosferyczne, jury postanowiło zakończyć konkurs, który oglądało około tysiąc kibiców, po pierwszej serii.
