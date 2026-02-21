Mediolan przygotowuje się do pożegnania zimowych igrzysk. PKOl ogłosił chorążych reprezentacji Polski na ceremonię zamknięcia!

Gabriela Topolska
Gabriela Topolska / autor: PAP/Grzegorz Momot/X/@pkolpl

Mediolan przygotowuje się do pożegnania zimowych igrzysk, które zorganizował razem z Cortiną d’Ampezzo i innymi miejscowościami na północy Włoch. Dziś, w przedostatnim dniu imprezy, w stolicy Lombardii panuje nastrój olimpijskiego ducha i entuzjazmu, którym żyją zawodnicy i kibice z wielu krajów. Tymczasem Polski Komitet Olimpijski ogłosił chorążych reprezentacji Polski na ceremonię zamknięcia, publikując w tej sprawie oficjalny komunikat.

Ceremonia zamknięcia igrzysk olimpijskich została zaplanowana na jutro. Rozpocznie się o godz. 20:00 w Amfiteatrze w Weronie.

Chorążymi Olimpijskiej Reprezentacji Polski na ceremonię zamknięcia XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 zostali… Władimir Semirunnij i Gabriela Topolska”

— przekazał PKOl na platformie X.

Będzie nam brakować olimpijskiej adrenaliny”

Od inauguracji igrzysk 6 lutego najpopularniejszym miejscem spotkań mediolańczyków i turystów jest Łuk Pokoju, gdzie znajduje się znicz olimpijski. Od zmierzchu odbywają się tam sugestywne pokazy świetlne, które codziennie przyciągają tysiące osób.

Będziemy tam jutro wieczorem, gdy w Weronie będzie trwać ceremonia zamknięcia igrzysk

— powiedział młody mieszkaniec Mediolanu, Michele.

Podkreślił, że pracuje w branży gastronomicznej, a takich tłumów, jakie opanowały w minionych kilkunastu dniach restauracje i bary, nigdy nie widział.

Odpoczniemy, ale będzie nam brakować tej olimpijskiej adrenaliny

— zażartował.

X/PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

