Od wczoraj panuje ogromny niepokój o zdrowie Kamili Sellier, która po upadku w igrzyskach olimpijskich w Mediolanie została trafiona w twarz płozą przez swoją rywalkę. Panczenistka jest już po zabiegu. „Kamila jest dość obolała po słabo przespanej nocy. Rana dotyczyła kości policzkowej” - poinformował szef polskiej misji olimpijskiej Konrad Niedźwiedzki.
Kamila przeszła zabieg, w którym ta naruszona kość została poskładana. Wszystko zostało oczyszczone. Dzisiaj już wstała mocno opuchnięta. Nie za wiele spała w nocy. Z tego co przekazywał mi wieczorem szef misji medycznej dr Hubert Krysztofiak, dziś czekają ją testy ruchomości gałki ocznej. Wczoraj oko przeszło pierwsze testy i to było dla nas najważniejsze
— powiedział dziś rano Konrad Niedźwiecki na antenie Eurosportu.
Sellier przeszła zabieg po koszmarnym wypadku
Kamila Sellier upadła podczas ćwierćfinału na 1500 m i została uderzona łyżwą w twarz przez jedną z rywalek. Zniesiono ją z lodowiska na noszach i przetransportowano do szpitala.
Kamila jest dość obolała po słabo przespanej nocy. Rana dotyczyła kości policzkowej. Przeszła zabieg, podczas którego wszystko zostało oczyszczone i zszyte
— przekazał dziś po południu Niedźwiedzki, cytowany w komunikacie prasowym.
Dziś naszą reprezentantkę czeka dalsza diagnostyka, aby dokładnie sprawdzić stan oka, ale wczorajsze informacje były pozytywne. Mam nadzieję, że dzisiejsze badania nie przyniosą niczego niepokojącego i kolejne wiadomości również będą dobre. Kamilę czeka teraz chwila przerwy, ponieważ był to bardzo groźny i poważnie wyglądający wypadek. Była jednak bardzo dzielna i trzymała się świetnie. Wierzę, że szybko wróci do pełni sił
— dodał.
„Wstała z łóżka o własnych siłach”
Wcześniej szef misji olimpijskiej Konrad Niedźwiedzki poinformował, że Sellier cały czas była przytomna.
Jest bardzo dzielna. Wstała z łóżka o własnych siłach. Przez cały czas są przy niej rodzice oraz lekarz reprezentacji
— dodała wczoraj Kochaniak-Roman.
CZYTAJ WIĘCEJ: Dramatyczny wypadek Polki podczas igrzysk! Kamila Sellier została uderzona łyżwą w twarz. „Oko jest na razie bardzo opuchnięte”
Eurosport Polska/PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/753759-nowe-informacje-o-sellier-po-koszmarnym-wypadku-co-z-jej-okiem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.