Nowe informacje o zdrowiu polskiej łyżwiarki po koszmarnym wypadku. Co z okiem Kamili Sellier? "Jest bardzo dzielna"

Kamila Sellier opuszcza tor na noszach
Kamila Sellier opuszcza tor na noszach / autor: PAP/Grzegorz Momot

Od wczoraj panuje ogromny niepokój o zdrowie Kamili Sellier, która po upadku w igrzyskach olimpijskich w Mediolanie została trafiona w twarz płozą przez swoją rywalkę. Panczenistka jest już po zabiegu. „Kamila jest dość obolała po słabo przespanej nocy. Rana dotyczyła kości policzkowej” - poinformował szef polskiej misji olimpijskiej Konrad Niedźwiedzki.

Kamila przeszła zabieg, w którym ta naruszona kość została poskładana. Wszystko zostało oczyszczone. Dzisiaj już wstała mocno opuchnięta. Nie za wiele spała w nocy. Z tego co przekazywał mi wieczorem szef misji medycznej dr Hubert Krysztofiak, dziś czekają ją testy ruchomości gałki ocznej. Wczoraj oko przeszło pierwsze testy i to było dla nas najważniejsze

— powiedział dziś rano Konrad Niedźwiecki na antenie Eurosportu.

Sellier przeszła zabieg po koszmarnym wypadku

Kamila Sellier upadła podczas ćwierćfinału na 1500 m i została uderzona łyżwą w twarz przez jedną z rywalek. Zniesiono ją z lodowiska na noszach i przetransportowano do szpitala.

Kamila jest dość obolała po słabo przespanej nocy. Rana dotyczyła kości policzkowej. Przeszła zabieg, podczas którego wszystko zostało oczyszczone i zszyte

— przekazał dziś po południu Niedźwiedzki, cytowany w komunikacie prasowym.

Dziś naszą reprezentantkę czeka dalsza diagnostyka, aby dokładnie sprawdzić stan oka, ale wczorajsze informacje były pozytywne. Mam nadzieję, że dzisiejsze badania nie przyniosą niczego niepokojącego i kolejne wiadomości również będą dobre. Kamilę czeka teraz chwila przerwy, ponieważ był to bardzo groźny i poważnie wyglądający wypadek. Była jednak bardzo dzielna i trzymała się świetnie. Wierzę, że szybko wróci do pełni sił

— dodał.

Wstała z łóżka o własnych siłach”

Wcześniej szef misji olimpijskiej Konrad Niedźwiedzki poinformował, że Sellier cały czas była przytomna.

Jest bardzo dzielna. Wstała z łóżka o własnych siłach. Przez cały czas są przy niej rodzice oraz lekarz reprezentacji

— dodała wczoraj Kochaniak-Roman.

Eurosport Polska/PAP

