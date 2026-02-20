WIDEO

Dramatyczny wypadek Polki podczas igrzysk! Kamila Sellier została uderzona łyżwą w twarz. "Oko jest na razie bardzo opuchnięte"

autor: PAP/Grzegorz Momot
autor: PAP/Grzegorz Momot

Kamila Sellier, która uległa wypadkowi podczas rywalizacji w short tracku w igrzyskach w Mediolanie, jest przytomna - przekazał szef misji olimpijskiej Konrad Niedźwiedzki. 25-letnia zawodniczka przejdzie w szpitalu badania.

Jest przecięty policzek, który został już zszyty, i najprawdopodobniej uszkodzona jest też kość jarzmowa. Może być złamana, bo jest spora opuchlizna. Oko jest na razie bardzo opuchnięte, więc trudno powiedzieć… Oby nic głębiej ta łyżwa nie weszła

— powiedział dziennikarzom Niedźwiedzki.

Dramat Sellier podczas igrzysk

Sellier upadła podczas ćwierćfinału na 1500 m i została uderzona łyżwą w twarz przez jedną z rywalek. Została zniesiona z lodowiska na noszach.

Jest przytomna, do trybuny, na której siedziałem, pomachała ręką, pokazała, że jest okej. Dostała natychmiastową pomoc, więc wszystko przebiegło zgodnie z procedurami, czekamy na to, co pokażą testy w szpitalu

— dodał Niedźwiedzki.

Towarzyszy jej m.in. szef misji medycznej Hubert Krzysztofiak. Wkrótce mają zostać podane kolejne informacje o stanie zdrowia reprezentantki Polski.

Adam Stankiewicz/PAP

