WIDEO

Tak Bystra przywitała swojego bohatera! Na Kacpra Tomasiaka czekały prawdziwe tłumy fanów

  • Sport
  • opublikowano:
Kacper Tomasiak przywitany w Bystrej / autor: PAP/Jarek Praszkiewicz
Kacper Tomasiak przywitany w Bystrej / autor: PAP/Jarek Praszkiewicz

Skoczek narciarski Kacper Tomasiak, potrójny medalista zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech, po południu został uroczyście powitany w Bystrej przez władze miejscowego klubu LKS Klimczok, samorządu i kibiców.

Otrzymał m.in. tort, pamiątkowe patery, obraz, a jego mama - kwiaty.

Jak zauważył prezes Klimczoka Paweł Niemczyk, pogoda w trakcie uroczystości przypominała tę, jaka była w Predazzo w czasie olimpijskiego konkursu duetów, w którym Tomasiak wspólnie z Pawłem Wąskiem wywalczyli srebrny medal, czyli padał śnieg.

Klub multimedalisty

Impreza odbyła się w budynku klubu, gdzie trenuje polski multimedalista. Przed przyjazdem do Bystrej, Tomasiak spotkał się w Bielsku-Białej, gdzie na co dzień mieszka, z prezydentem miasta Jarosławem Klimaszewskim. Otrzymał od niego m.in. pamiątkową paterę.

W Ustroniu uroczyście powitany zostanie też Wąsek.

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

PAP/Telewizja wPolsce24/Tomasz Karpowicz

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych