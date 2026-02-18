Skoczek narciarski Kacper Tomasiak, potrójny medalista zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech, po południu został uroczyście powitany w Bystrej przez władze miejscowego klubu LKS Klimczok, samorządu i kibiców.
Otrzymał m.in. tort, pamiątkowe patery, obraz, a jego mama - kwiaty.
Jak zauważył prezes Klimczoka Paweł Niemczyk, pogoda w trakcie uroczystości przypominała tę, jaka była w Predazzo w czasie olimpijskiego konkursu duetów, w którym Tomasiak wspólnie z Pawłem Wąskiem wywalczyli srebrny medal, czyli padał śnieg.
Klub multimedalisty
Impreza odbyła się w budynku klubu, gdzie trenuje polski multimedalista. Przed przyjazdem do Bystrej, Tomasiak spotkał się w Bielsku-Białej, gdzie na co dzień mieszka, z prezydentem miasta Jarosławem Klimaszewskim. Otrzymał od niego m.in. pamiątkową paterę.
W Ustroniu uroczyście powitany zostanie też Wąsek.
PAP/Telewizja wPolsce24/Tomasz Karpowicz
