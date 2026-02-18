WIDEO

Pies wtargnął na trasę biegu i skradł show w czasie Zimowych Igrzysk Olimpijskich! Wabi się Nazgul. "Obwąchał swoich konkurentów"

Husky czy wilczur? Pies skradł show podczas igrzysk olimpijskich / autor: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE
Husky czy wilczur? Pies skradł show podczas igrzysk olimpijskich / autor: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Brytyjski dziennik The Independent zwrócił uwagę na niecodzienną sytuację, do której doszło podczas sprintu kobiet w biegach narciarskich w Tesero. „Nieakredytowany futrzasty przyjaciel towarzyszył narciarzom na mecie, gdzie spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem tłumu” – relacjonuje dziennik.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania opublikowane przez Eurosport Polska i TNT Sports, na których widać, jak do zawodniczek rywalizujących na stadionie dołącza niespodziewany uczestnik – pełen energii pies, który definitywnie skradł show podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

Nazgul na mecie

Futrzasty przyjaciel, który według spekulacji miał być psem rasy husky, okazał się czesko-słowackim wilczurem, wkroczył na tor stadionowy podczas wyścigu, wywołując entuzjastyczną reakcję tłumu.

Pies próbował dogonić dwie zawodniczki walczące o zwycięstwo. Następnie przebiegł linię mety za Chorwatką Teną Hadzic i Argentynką Nahiarą Diaz Gonzalez i powitał narciarki, obwąchując „konkurencję”.

Okazało się, że pies o imieniu Nazgul należał do osoby powiązanej z organizatorem imprezy. Na szczęście sytuacja miała miejsce podczas kwalifikacji, a nie w biegu o medale, dzięki czemu zarówno zawodniczki, jak i sędziowie mogli potraktować całe zajście z przymrużeniem oka, zamiast martwić się o wpływ incydentu na wyniki.

The Independent/Natalia Wierzbicka

