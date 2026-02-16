KOMENTARZE

Tomasiak i Wąsek wicemistrzami olimpijskimi! Prezydent Nawrocki: "Jeszcze jeden medal biało-czerwonych do kolekcji!"

  • Sport
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Politycy złożyli gratulacje Tomasiakowi i Wąskowi. / autor: EPA/FILIP SINGER Dostawca: PAP/EPA.
Politycy złożyli gratulacje Tomasiakowi i Wąskowi. / autor: EPA/FILIP SINGER Dostawca: PAP/EPA.

Polscy politycy składają gratulacje Kacprowi Tomasiakowi i Pawłowi Wąskowi, którzy wywalczyli srebrny medal w konkursie duetów. „Jeszcze jeden medal biało-czerwonych do kolekcji!” - napisał prezydent Karol Nawrocki. „Wreszcie szczęście po naszej stronie!” - stwierdził premier Donald Tusk.

Skoczkowie narciarscy Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek zdobyli 27. medal olimpijski w historii startów polskich sportowców na zimowych igrzyskach. W Predazzo sięgnęli po srebro w konkursie duetów na dużym obiekcie.

Wąsek i Tomasiak przegrali tylko z Austriakami Janem Hoerlem i Stephanem Embacherem. W tej dyscyplinie sportu to 13. olimpijski krążek biało-czerwonych.

Tomasiak został pierwszym polskim skoczkiem narciarskim, który wywalczył trzy medale na jednych igrzyskach. 19-latek na normalnej skoczni był drugi, a na dużej zajął trzecie miejsce.

CZYTAJ TAKŻE: Wielkie brawa! Polscy skoczkowie narciarscy zdobyli srebrny medal olimpijski w konkursie duetów. Wygrali Austriacy

Brawo!

Na sukces Tomasiak i Wąska zareagowali najważniejsi polscy politycy w mediach społecznościowych.

Jeszcze jeden medal biało-czerwonych do kolekcji! Brawo Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek! Gratulacje

— wskazał prezydent Karol Nawrocki.

Wreszcie szczęście po naszej stronie! Jest srebro! Brawo Kacper, brawo Paweł!

— zaznaczył premier Donald Tusk.

Mistrzowski duet! Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek! Brawo Panowie! Mamy srebrny medal IO! Gratulacje!

— napisał Mateusz Morawiecki, były premier, szef EKR.

Wielkie brawa dla naszych skoczków narciarskich! W konkursie duetów mężczyzn Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek wywalczyli fantastyczne 2. miejsce! Kolejny medal na Zimowych Igrzyskach wędruje do naszej Ojczyzny. Dziękuję za emocje jakich nam dostarczyliście!

— przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, szef MON.

Konkurs pełen emocji! Trzeci medal dla Polski w skokach narciarskich i trzeci Kacpra Tomasiaka - wywalczony razem z Pawłem Wąskiem. Jesteście wielcy! Podziękowania za piękną walkę o medal dla Polski! Duma!

— zaznaczył Jakub Rutnicki, minister sportu.

Mamy srebrny medal. Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek stworzyli historię! Zdobyli srebrny medal w konkursie duetów w skokach narciarskich. Brawo Panowie. Kacper zdobył 3 medale na jednej imprezie olimpijskiej. Dołączył tym samym do Justyny Kowalczyk i Ireny Szewińskiej.

— przekazał Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP.

To jest szok! Trzeba być wspaniałym sportowcem w wielkiej formie, żeby liczyć na łut szczęścia. Tacy byli i są dziś nasi wybitni skoczkowie - WICEMISTRZOWIE OLIMPIJSCY KACPER TOMASIAK I PAWEŁ WĄSEK. Gratulacje i dziękujemy!

— napisał Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki.

Najlepsze sukcesy to te pomimo przeciwności losu. Kacper Tomasiak i Paweł Wasek - wielkie gratulacje!

— wskazał lider Razem Adrian Zandberg.

Adrian Siwek/X/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych