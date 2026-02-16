Polscy politycy składają gratulacje Kacprowi Tomasiakowi i Pawłowi Wąskowi, którzy wywalczyli srebrny medal w konkursie duetów. „Jeszcze jeden medal biało-czerwonych do kolekcji!” - napisał prezydent Karol Nawrocki. „Wreszcie szczęście po naszej stronie!” - stwierdził premier Donald Tusk.
Skoczkowie narciarscy Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek zdobyli 27. medal olimpijski w historii startów polskich sportowców na zimowych igrzyskach. W Predazzo sięgnęli po srebro w konkursie duetów na dużym obiekcie.
Wąsek i Tomasiak przegrali tylko z Austriakami Janem Hoerlem i Stephanem Embacherem. W tej dyscyplinie sportu to 13. olimpijski krążek biało-czerwonych.
Tomasiak został pierwszym polskim skoczkiem narciarskim, który wywalczył trzy medale na jednych igrzyskach. 19-latek na normalnej skoczni był drugi, a na dużej zajął trzecie miejsce.
Brawo!
Na sukces Tomasiak i Wąska zareagowali najważniejsi polscy politycy w mediach społecznościowych.
Jeszcze jeden medal biało-czerwonych do kolekcji! Brawo Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek! Gratulacje
— wskazał prezydent Karol Nawrocki.
Wreszcie szczęście po naszej stronie! Jest srebro! Brawo Kacper, brawo Paweł!
— zaznaczył premier Donald Tusk.
Mistrzowski duet! Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek! Brawo Panowie! Mamy srebrny medal IO! Gratulacje!
— napisał Mateusz Morawiecki, były premier, szef EKR.
Wielkie brawa dla naszych skoczków narciarskich! W konkursie duetów mężczyzn Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek wywalczyli fantastyczne 2. miejsce! Kolejny medal na Zimowych Igrzyskach wędruje do naszej Ojczyzny. Dziękuję za emocje jakich nam dostarczyliście!
— przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, szef MON.
Konkurs pełen emocji! Trzeci medal dla Polski w skokach narciarskich i trzeci Kacpra Tomasiaka - wywalczony razem z Pawłem Wąskiem. Jesteście wielcy! Podziękowania za piękną walkę o medal dla Polski! Duma!
— zaznaczył Jakub Rutnicki, minister sportu.
Mamy srebrny medal. Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek stworzyli historię! Zdobyli srebrny medal w konkursie duetów w skokach narciarskich. Brawo Panowie. Kacper zdobył 3 medale na jednej imprezie olimpijskiej. Dołączył tym samym do Justyny Kowalczyk i Ireny Szewińskiej.
— przekazał Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP.
To jest szok! Trzeba być wspaniałym sportowcem w wielkiej formie, żeby liczyć na łut szczęścia. Tacy byli i są dziś nasi wybitni skoczkowie - WICEMISTRZOWIE OLIMPIJSCY KACPER TOMASIAK I PAWEŁ WĄSEK. Gratulacje i dziękujemy!
— napisał Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki.
Najlepsze sukcesy to te pomimo przeciwności losu. Kacper Tomasiak i Paweł Wasek - wielkie gratulacje!
— wskazał lider Razem Adrian Zandberg.
Adrian Siwek/X/PAP
