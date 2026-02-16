PILNE

Wielkie brawa! Polscy skoczkowie narciarscy zdobyli srebrny medal olimpijski w konkursie duetów. Wygrali Austriacy

  • Sport
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: PAP/Grzegorz Momot
autor: PAP/Grzegorz Momot

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek zdobyli srebrny medal w olimpijskim konkursie duetów na dużej skoczni w Predazzo. Wygrali Jan Hoerl i Stephan Embacher z Austrii. Brąz wywalczyli Johann Andre Forfang i Kristoffer Eriksen Sundal z Norwegii.

Ze względu na warunki pogodowe konkurs przerwano w trzeciej serii. Dlatego uwzględniono wyniki po dwóch.

Wąsek skoczył 133,5 m i 129,5 m, a Tomasiak uzyskał 135,5 m i 135,5 m. Polacy zgromadzili 547,3 pkt. Austriacy zdobyli 568,7 pkt. Trzeci Norwegowie wywalczyli 538,0 pkt.

Tuż za podium uplasowali się Niemcy. Piąte miejsce zajęli Słoweńcy, szóste - Japończycy, siódme - Szwajcarzy, a ósme - Amerykanie.

W konkursie uczestniczyło 17 duetów. 12 ekip awansowało do drugiej serii, a w trzeciej miało skakać osiem najlepszych duetów.

Od Calgary do Pekinu - przez dziesięć kolejnych edycji zimowych igrzysk olimpijskich - w skokach narciarskich rozgrywano zawody drużynowe. We Włoszech zastąpiono je duetami.

Konkursy duetów są organizowane od 2023 roku. Pierwszy z nich odbył się w trakcie zawodów Pucharu Świata w amerykańskim Lake Placid. Historyczne zwycięstwo odnieśli reprezentanci Polski Dawid Kubacki i Piotr Żyła

kk/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych