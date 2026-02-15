Kacper Tomasiak stał się największym odkryciem polskiej reprezentacji podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina. 19-latek po srebrze na normalnej skoczni, wywalczył brąz na dużej. Jak przyjęto ten sensacyjny sukces w Bystrej, rodzinnej miejscowości skoczka? „Jestem niesamowicie dumny, liczyłem na pierwszą dziesiątkę, a mamy dwa medale” - mówił wójt gminy, Maciej Mrówka.
„Sukces ponad stan”
Mieszkańcy Bystrej eksplodują radością i dumą. Ta miejscowość jest teraz na ustach wszystkich w Polsce. Sukces Kacpra to efekt wielu czynników: pracy rodziców, którzy są nauczycielami sportu, oraz lokalnych działaczy
— relacjonował wysłannik wPolsce24 Krzysztof Nowina Konopka, który rozmawiał m.in. Maciejem Mrówką, wójtem gminy Wilkowice i prezesem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Markiem Kubicą.
Ten ostatni był w Predazzo podczas pierwszego startu Kacpra Tomasiaka na tych igrzyskach.
To były wielkie emocje, kibicowaliśmy wspólnie z rodzicami Kacpra, były łzy szczęścia. To był dla nas szok. Byłem pewien, że Kacper przywiezie medal ze skoczni normalnej, (…) ale to, co stało się na dużej, to już kompletne dopełnienie, sukces ponad stan (…) i szok
— mówił Marek Kubica.
Wójt: Liczyłem na pierwszą dziesiątkę
A jak czuje się wójt gminy, która dała podwójnego medalistę olimpijskiego?
Jestem niesamowicie dumny, liczyłem na pierwszą dziesiątkę, a mamy dwa medale. Jesteśmy świeżo po remoncie skoczni. Inwestycja kosztowała 3 miliony złotych i miałem pytania od mieszkańców, czy nie lepiej wybudować drogę, wyremontować most, czy cokolwiek innego. Ale teraz nikt nie ma wątpliwości, że ta inwestycja musiała powstać i cieszę się z tego
— podkreślił wójt.
Kolejna szansa dla Tomasiaka
Kacper Tomasiak jest również lektorem w miejscowym kościele. Stąd też cała miejscowość miejscowość modli się za niego.
Kacper Tomasiak zapewne będzie miał jeszcze szansę w konkursie duetów. Austriacki mistrz skoków Stefan Kraft mówi, że Tomasiak już jest sensacją tych igrzysk.
A w Polsce powoli zaczyna się zjawisko, które po „małyszomanii” i „stochomanii” można już nazwać „tomasiadą”.
