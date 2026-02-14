Kacper Tomasiak w poniedziałek zdobył srebrny medal na normalnej skoczni, a dziś na dużym obiekcie wywalczył brąz zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech! „Pisze historię. Jest niesamowity” - powiedział wzruszony prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz. „Kolejny sukces Polaków, kolejny sukces Kacpra Tomasiaka na igrzyskach! Kacper - jesteś wielki!” - napisał prezydent Karol Nawrocki w serwisie X. Sieć zalała fala gratulacji i radosnych komentarzy.
„Brązowy wydaje się lżejszy od srebrnego”
Tomasiak w poniedziałek na normalnym obiekcie zdobył srebro, więc ma już dwa medale w igrzyskach we Włoszech.
Brązowy wydaje się lżejszy od srebrnego
— ocenił młody skoczek po ceremonii, w której udział wzięła przewodnicząca MKOl Kirsty Coventry.
19-latek w sobotę skoczył 133 m i 138,5 m. Po pierwszej serii zajmował czwarte miejsce, a w drugiej awansował o jedną lokatę. Wyprzedził Norwega Kristoffera Eriksena Sundala, który zakończył zmagania na czwartej pozycji.
Do Predazzo przyjechało wielu polskich kibiców. Fajnie, że udało im się podziękować za ten przyjazd. Dziękuję za ten doping. Obyście częściej wspierali nas w taki sposób
— mówił Tomasiak na antenie Eurosportu.
„Pisze historię. Jest niesamowity”
Jestem w szoku. Nie da się tego opisać. Kacper już w piątek zaczął lepiej skakać na treningach. Gdy w serii próbnej był trzeci, to pomyślałem, że jest szansa i… stało się. Zrobił to po raz drugi. Tego się nie da opisać. Pisze historię. Jest niesamowity. Brak słów. Nie byliśmy faworytami, a zdobyliśmy dwa medale
— podkreślił Małysz na antenie Eurosportu.
Prezes PZN jako zawodnik zdobył cztery medale olimpijskie (trzy srebrne i brązowy), podobnie jak Stoch, który ma w dorobku trzy złota indywidualne i brąz w konkursie drużynowym. Zdaniem Małysza Tomasiak może przebić ich osiągnięcia.
Jest nieobliczalny. Wróżymy mu bardzo dużą karierę. Teraz przyda mu się jednak trochę spokoju
— zauważył. W poniedziałek odbędzie się konkurs duetów, w którym prawdopodobnie wystąpią Tomasiak i Paweł Wąsek.
Czy zdobędziemy kolejny medal? Nie chcę zapeszać. Atmosfera jest super. Przeżywam to razem z kibicami
— przekazał Małysz.
Prezydent: „Kacper - jesteś wielki!”
Fala komentarzy wylała się w sieci - są pełne emocji i wyrażają radość z sukcesu polskiego skoczka.
Kolejny sukces Polaków, kolejny sukces Kacpra Tomasiaka na igrzyskach! Kacper - jesteś wielki!
— napisał w serwisie X prezydent RP Karol Nawrocki.
Piękna historia pisze się na naszych oczach. Gratulacje, Kacper!
— zabrał głos także szef rządu Donald Tusk.
King Kacper Tomasiak. King polskich serc. Dziękujemy Panu, Mistrzu Kacprze, dziękujemy Pana rodzicom i dziadkom, wszystkim którzy Pana ukształtowali. Niech żyje Polska
— nie krył radości poseł PiS prof. Przemysław Czarnek.
Brąz na dużej skoczni i potwierdzenie, że srebro nie było przypadkiem. 19-latek z Bielska-Białej, wychowanek LKS Klimczok Bystra znów pokazał charakter i klasę. Brawo Kacper!
— gratulował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
