Kacper Tomasiak zdobył drugi medal na zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech i - jak podkreślił prezes PKOl na antenie Telewizji wPolsce24 - „dał nam dużo radości”. „Prawdziwa, piękna historia naszego ‘cudownego dziecka’ - bo tak trzeba powiedzieć o Kacprze” - mówił Radosław Piesiewicz.
Drugi medal Tomasiaka!
19-letni Kacper Tomasiak po raz kolejny sprawił sensację na igrzyskach we Włoszech i zdobył drugi medal w Predazzo, tym razem na dużej skoczni. Ze srebra cieszył się na normalnym obiekcie. Jest najmłodszym polskim skoczkiem narciarskim, który stanął dwa razy na podium zawodów tej rangi.
Piesiewicz: „Cudowne dziecko”
Na gorąco występ polskiego medalisty skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz.
Młody, a jakże doświadczony. To jest coś niesamowitego i cieszymy się wszyscy z drugiego medalu Kacpra na tych igrzyskach olimpijskich, trzeciego dla reprezentacji olimpijskiej
— powiedział Piesiewicz.
Przed wyjazdem mówiłem, że przywieziemy z Mediolanu trzy medale. One są. Co prawda mówiłem, że to będzie złoto, srebro i brąz, ale jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Plan minimum został więc wykonany. Jesteśmy szczęśliwi
— dodał.
Kacper już dwa lata temu na młodzieżowych igrzyskach dobrze się prezentował, gdzie po pierwszej serii miał 2. miejsce, potem spadł na 7. To był taki przedsionek. I teraz prawdziwa, piękna historia naszego „cudownego dziecka” - bo tak trzeba powiedzieć o Kacprze
— mówił prezes PKOl.
„Na pewno każdy o tym marzy”
Podczas łączenia z Radosławem Piesiewiczem na antenie Telewizji wPolsce24 padło pytanie, czy kariera 19-latka przypomina trochę historie Kamila Stocha i Adama Małysza?
Na pewno chcielibyśmy, żeby była to kariera taka jak Kamila Stocha, on jest trzykrotnym złotym medalistą igrzysk olimpijskich. Na pewno każdy o tym marzy
— odparł prezes PKOl.
Jak podkreślił, Kacper Tomasiak „dał nam dużo radości”.
