TYLKO U NAS. Prezes PKOl na gorąco komentuje drugi medal Kacpra Tomasiaka: Piękna historia naszego "cudownego dziecka"

Na zdjęciu Kacper Tomasiak (brąz), podczas dekoracji po konkursie skoków narciarskich na dużej skoczni w Predazzo; w miniaturze prezes PKOl podczas łączenia z Telewizją wPolsce24 / autor: PAP/Grzegorz Momot, Telewizja wPolsce24
Na zdjęciu Kacper Tomasiak (brąz), podczas dekoracji po konkursie skoków narciarskich na dużej skoczni w Predazzo; w miniaturze prezes PKOl podczas łączenia z Telewizją wPolsce24 / autor: PAP/Grzegorz Momot, Telewizja wPolsce24

Kacper Tomasiak zdobył drugi medal na zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech i - jak podkreślił prezes PKOl na antenie Telewizji wPolsce24 - „dał nam dużo radości”. „Prawdziwa, piękna historia naszego ‘cudownego dziecka’ - bo tak trzeba powiedzieć o Kacprze” - mówił Radosław Piesiewicz.

Drugi medal Tomasiaka!

19-letni Kacper Tomasiak po raz kolejny sprawił sensację na igrzyskach we Włoszech i zdobył drugi medal w Predazzo, tym razem na dużej skoczni. Ze srebra cieszył się na normalnym obiekcie. Jest najmłodszym polskim skoczkiem narciarskim, który stanął dwa razy na podium zawodów tej rangi.

CZYTAJ WIĘCEJ: Najpierw srebro, teraz brąz! Kacper Tomasiak zdobył kolejny medal olimpijski w skokach narciarskich! Tym razem na dużym obiekcie

Piesiewicz: „Cudowne dziecko”

Na gorąco występ polskiego medalisty skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz.

Młody, a jakże doświadczony. To jest coś niesamowitego i cieszymy się wszyscy z drugiego medalu Kacpra na tych igrzyskach olimpijskich, trzeciego dla reprezentacji olimpijskiej

— powiedział Piesiewicz.

Przed wyjazdem mówiłem, że przywieziemy z Mediolanu trzy medale. One są. Co prawda mówiłem, że to będzie złoto, srebro i brąz, ale jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Plan minimum został więc wykonany. Jesteśmy szczęśliwi

— dodał.

Kacper już dwa lata temu na młodzieżowych igrzyskach dobrze się prezentował, gdzie po pierwszej serii miał 2. miejsce, potem spadł na 7. To był taki przedsionek. I teraz prawdziwa, piękna historia naszego „cudownego dziecka” - bo tak trzeba powiedzieć o Kacprze

— mówił prezes PKOl.

Na pewno każdy o tym marzy”

Podczas łączenia z Radosławem Piesiewiczem na antenie Telewizji wPolsce24 padło pytanie, czy kariera 19-latka przypomina trochę historie Kamila Stocha i Adama Małysza?

Na pewno chcielibyśmy, żeby była to kariera taka jak Kamila Stocha, on jest trzykrotnym złotym medalistą igrzysk olimpijskich. Na pewno każdy o tym marzy

— odparł prezes PKOl.

Jak podkreślił, Kacper Tomasiak „dał nam dużo radości”.

Adam Kacprzak/Telewizja wPolsce24

