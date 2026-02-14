Coś niesamowitego! Kacper Tomasiak zdobył brązowy medal olimpijski w skokach narciarskich na dużym obiekcie w Predazzo. Zwyciężył Słoweniec Domen Prevc, a srebro wywalczył Japończyk Ren Nikaido. - Drugi skok był lepszy od pierwszego. Myślę, że dosyć dobrze sobie poradziłem - opowiedział nasz medalista.
Dla 19-letniego Tomasiaka to drugi medal na igrzyskach Mediolan-Cortina d’Ampezzo. W poniedziałek był drugi w konkursie na normalnej skoczni!
W sumie to trzeci krążek biało-czerwonych we Włoszech. W piątek srebro zdobył Władimir Semirunnij w łyżwiarskim biegu na 10 000 m.
19-latek skoczył 133 m i 138,5 m. Po pierwszej serii zajmował czwarte miejsce, a w drugiej awansował o jedną lokatę. Wyprzedził Norwega Kristoffera Eriksena Sundala, który spadł na czwartą pozycję.
Drugi skok był lepszy od pierwszego. Myślę, że dosyć dobrze sobie poradziłem. Czuję radość i mniej zmęczenia niż po konkursie na normalnej skoczni. Wtedy tej adrenaliny było dużo więcej. Stresowałem się, ale dodało mi to więcej siły na progu, a nie zaburzyło techniki
— oświadczył na antenie Eurosportu.
Kacper Tomasiak odebrał brązowy medal z rąk przewodniczącej MKOl Kirsty Coventry.
Kilka statystyk
Tomasiak jest piątym polskim skoczkiem narciarskim, który indywidualnie stanął na olimpijskim podium. Wcześniej dokonali tego Wojciech Fortuna (złoto w 1972), Adam Małysz (srebro i brąz w 2002, dwa srebra w 2010), Kamil Stoch (dwa złota w 2014, złoto w 2018) i Dawid Kubacki (brąz w 2022).
Kacper Tomasiak zdobył 26. medal olimpijski w historii startów polskich sportowców na zimowych igrzyskach. W tej dyscyplinie sportu to 12. olimpijski krążek biało-czerwonych.
Tomasiak przegrał tylko ze Słoweńcem Domenem Prevcem i Japończykiem Renem Nikaido.
Paweł Wąsek zajął 14. miejsce, a 21. był Kamil Stoch, trzykrotny mistrz olimpijski, który w sobotę po raz ostatni startował w indywidualnym konkursie na igrzyskach.
CZYTAJ TAKŻE:
— Sensacja! Tomasiak srebrnym medalistą igrzysk olimpijskich! Wielki sukces polskiego zawodnika
— Tomasiak wicemistrzem olimpijskich! Prezydent Nawrocki: „Brawo!” Prezes PiS: „Zapewne jeszcze nie raz o nim usłyszymy”
— Piękna historia! Kacper Tomasiak otrzymał gratulacje od przyjaciół z duszpasterstwa: „Jesteś Wielki! A Pan poniósł Cię daleko!”
Adam Kacprzak/PAP/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/753219-najpierw-srebro-teraz-braz-kacper-tomasiak-z-kolejnym-medalem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.