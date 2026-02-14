PILNE

Najpierw srebro, teraz brąz! Kacper Tomasiak zdobył kolejny medal olimpijski w skokach narciarskich! Tym razem na dużym obiekcie

Zimowe Igrzyska Olimpijskie - Mediolan i Cortina d’Ampezzo 2026. Paweł Wąsek, Kacper Tomasiak i Kamil Stoch po serii finałowej konkursu indywidualnego w skokach narciarskich na dużej skoczni w Predazzo / autor: PAP/Grzegorz Momot
Coś niesamowitego! Kacper Tomasiak zdobył brązowy medal olimpijski w skokach narciarskich na dużym obiekcie w Predazzo. Zwyciężył Słoweniec Domen Prevc, a srebro wywalczył Japończyk Ren Nikaido. - Drugi skok był lepszy od pierwszego. Myślę, że dosyć dobrze sobie poradziłem - opowiedział nasz medalista.

Dla 19-letniego Tomasiaka to drugi medal na igrzyskach Mediolan-Cortina d’Ampezzo. W poniedziałek był drugi w konkursie na normalnej skoczni!

W sumie to trzeci krążek biało-czerwonych we Włoszech. W piątek srebro zdobył Władimir Semirunnij w łyżwiarskim biegu na 10 000 m.

19-latek skoczył 133 m i 138,5 m. Po pierwszej serii zajmował czwarte miejsce, a w drugiej awansował o jedną lokatę. Wyprzedził Norwega Kristoffera Eriksena Sundala, który spadł na czwartą pozycję.

Drugi skok był lepszy od pierwszego. Myślę, że dosyć dobrze sobie poradziłem. Czuję radość i mniej zmęczenia niż po konkursie na normalnej skoczni. Wtedy tej adrenaliny było dużo więcej. Stresowałem się, ale dodało mi to więcej siły na progu, a nie zaburzyło techniki

— oświadczył na antenie Eurosportu.

Kacper Tomasiak odebrał brązowy medal z rąk przewodniczącej MKOl Kirsty Coventry.

Kilka statystyk

Tomasiak jest piątym polskim skoczkiem narciarskim, który indywidualnie stanął na olimpijskim podium. Wcześniej dokonali tego Wojciech Fortuna (złoto w 1972), Adam Małysz (srebro i brąz w 2002, dwa srebra w 2010), Kamil Stoch (dwa złota w 2014, złoto w 2018) i Dawid Kubacki (brąz w 2022).

Kacper Tomasiak zdobył 26. medal olimpijski w historii startów polskich sportowców na zimowych igrzyskach. W tej dyscyplinie sportu to 12. olimpijski krążek biało-czerwonych.

Tomasiak przegrał tylko ze Słoweńcem Domenem Prevcem i Japończykiem Renem Nikaido.

Paweł Wąsek zajął 14. miejsce, a 21. był Kamil Stoch, trzykrotny mistrz olimpijski, który w sobotę po raz ostatni startował w indywidualnym konkursie na igrzyskach.

Adam Kacprzak/PAP/X

Powiązane tematy

