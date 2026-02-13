WIDEO

Kolejny medal dla Polski na igrzyskach! Władimir Semirunnij wywalczył srebro w łyżwiarstwie szybkim na 10000 m

autor: PAP
Władimir Semirunnij zdobył 25. medal olimpijski w historii startów polskich sportowców na zimowych igrzyskach. W piątek w Mediolanie sięgnął po srebro w łyżwiarstwie szybkim na 10000 m.

W tej dyscyplinie sportu to siódmy olimpijski krążek biało-czerwonych.

Wygrana reprezentanta Czech

Konkurencję wygrał Czech Metodej Jilek, który wyprzedził reprezentanta Polski o 5,65, a trzeciego na podium Holendra Jorrita Bergsmę o 7,05 s.

Semirunnij startował w trzeciej parze razem z Holendrem Stijnen Van De Buntem. W konkurencji wystąpiło 12 zawodników.

A tak Semirunnij wygrywał srebro dla Polski.

PAP/Tomasz Karpowicz

