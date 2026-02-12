Piłkarska reprezentacja Polski zagra z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią i Szwecją w grupie 4. Dywizji B Ligi Narodów. Losowanie odbyło się w Brukseli przy okazji Kongresu UEFA. Faza grupowa potrwa od września do listopada tego roku.
Biało-czerwoni do Dywizji B spadli - jeszcze pod wodzą Michała Probierza - jesienią 2024 roku, zajmując ostatnie miejsce w grupie, za Portugalią, Chorwacją i Szkocją, która podzieliła ich los w barażach.
Faza grupowa zostanie przeprowadzona jesienią tego roku, ale nowością będzie dużo dłuższe „okienko reprezentacyjne” na przełomie września i października. Przerwa w rozgrywkach krajowych potrwa wtedy trzy tygodnie, a drużyny narodowe rozgrają aż cztery kolejki Ligi Narodów, między 24 września a 6 października. Do tej pory istniały dwa oddzielne reprezentacyjne przerwy w obu tych miesiącach.
Faza grupowa LN zakończy się dwoma seriami spotkań w połowie listopada (12-14. i 15-17.).
Zwycięzca Ligi Narodów zostanie wyłoniony w turnieju finałowym na początku czerwca 2027.
Z czterech dotychczasowych edycji dwie, pierwszą i ostatnią, wygrała Portugalia, a takie sukcesy mają na koncie także Francja i Hiszpania.
