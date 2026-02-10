Kacper Tomasiak został srebrnym medalistą olimpijskim w skokach narciarskich. Radość z sukcesu nie trwała jednak długo, ponieważ… jego medal uległ uszkodzeniu. Problemy z jakością krążków dotknęły nie tylko Polaka, lecz także innych zawodników – w tym Breezy Johnson. Organizatorzy potwierdzają istnienie usterek, a zawodnicy opowiadają o własnych doświadczeniach z uszkodzonymi medalami.
Organizatorzy zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo stanęli przed poważnym problemem wizerunkowym. Okazuje się, że najważniejsze nagrody przyznawane sportowcom mają wady i łatwo ulegają uszkodzeniu.
Medale zrywają się ze wstążki
Kacper Tomasiak już na konferencji prasowej pokazał medal, który był uszkodzony. U Polaka zerwała się wstążka dekoracyjna. Do podobnej sytuacji doszło w przypadku Breezy Johnson, która zdobyła złoty medal w zjeździe podczas zimowych igrzysk olimpijskich 2026.
Amerykanka opowiedziała o tym podczas rozmowy z dziennikarzami. Na pytanie, czy jest ciężki, wskazała, że „tak”.
Jest uszkodzony. A myślałeś, że dlaczego jest tutaj? (…) Tak to wygląda. Podskakiwałam z podekscytowania, a on po prostu odpadł
— powiedziała Amerykanka, która wyciągnęła medal z kieszeni.
„Mój poradzi sobie bez wstążki”
Do tego kłopot z medalami dotknął także Alysę Liu, triumfatorkę rywalizacji drużynowej w łyżwiarstwie figurowym. Amerykanka pokazała w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać uszkodzone odznaczenie z odczepioną wstążką.
Mój medal poradzi sobie bez wstążki
— napisała, żartując z całej sytuacji.
„Badamy, na czym polega problem”
Jesteśmy w pełni świadomi sytuacji, wszyscy widzieliśmy zdjęcia. Badamy, na czym dokładnie polega problem. Zwrócimy szczególną uwagę na medale, aby wszystko było idealne, ponieważ to jedna z najważniejszych rzeczy dla sportowców
— zapewnił dyrektor operacyjny imprezy Andrea Francisi.
W przypadku Kacpra Tomasiaka usterkę udało się szybko usunąć, jednak nie wszyscy sportowcy mieli tyle szczęścia. Wielu z nich zgłasza problemy z wytrzymałością medali, co rodzi wątpliwości dotyczące jakości wykonania tych najważniejszych sportowych wyróżnień.
CZYTAJ WIĘCEJ: Piękna historia! Kacper Tomasiak otrzymał gratulacje od przyjaciół z duszpasterstwa: „Jesteś Wielki! A Pan poniósł Cię daleko!”
X/RMF24.pl/PolskieRadio24.pl/oprac. Natalia Wierzbicka
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/752800-srebrny-medal-tomasiaka-uszkodzony-jest-takich-wiecej
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.