Medale olimpijskie... zrywają się z dekoracyjnych wstążek! Srebrny krążek Kacpra Tomasiaka też jest uszkodzony

Kacper Tomasiak / autor: PAP/Grzegorz Momot
Kacper Tomasiak / autor: PAP/Grzegorz Momot

Kacper Tomasiak został srebrnym medalistą olimpijskim w skokach narciarskich. Radość z sukcesu nie trwała jednak długo, ponieważ… jego medal uległ uszkodzeniu. Problemy z jakością krążków dotknęły nie tylko Polaka, lecz także innych zawodników – w tym Breezy Johnson. Organizatorzy potwierdzają istnienie usterek, a zawodnicy opowiadają o własnych doświadczeniach z uszkodzonymi medalami.

Organizatorzy zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo stanęli przed poważnym problemem wizerunkowym. Okazuje się, że najważniejsze nagrody przyznawane sportowcom mają wady i łatwo ulegają uszkodzeniu.

Medale zrywają się ze wstążki

Kacper Tomasiak już na konferencji prasowej pokazał medal, który był uszkodzony. U Polaka zerwała się wstążka dekoracyjna. Do podobnej sytuacji doszło w przypadku Breezy Johnson, która zdobyła złoty medal w zjeździe podczas zimowych igrzysk olimpijskich 2026.

Amerykanka opowiedziała o tym podczas rozmowy z dziennikarzami. Na pytanie, czy jest ciężki, wskazała, że „tak”.

Jest uszkodzony. A myślałeś, że dlaczego jest tutaj? (…) Tak to wygląda. Podskakiwałam z podekscytowania, a on po prostu odpadł

— powiedziała Amerykanka, która wyciągnęła medal z kieszeni.

Mój poradzi sobie bez wstążki”

Do tego kłopot z medalami dotknął także Alysę Liu, triumfatorkę rywalizacji drużynowej w łyżwiarstwie figurowym. Amerykanka pokazała w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać uszkodzone odznaczenie z odczepioną wstążką.

Mój medal poradzi sobie bez wstążki

— napisała, żartując z całej sytuacji.

Badamy, na czym polega problem”

Jesteśmy w pełni świadomi sytuacji, wszyscy widzieliśmy zdjęcia. Badamy, na czym dokładnie polega problem. Zwrócimy szczególną uwagę na medale, aby wszystko było idealne, ponieważ to jedna z najważniejszych rzeczy dla sportowców

— zapewnił dyrektor operacyjny imprezy Andrea Francisi.

W przypadku Kacpra Tomasiaka usterkę udało się szybko usunąć, jednak nie wszyscy sportowcy mieli tyle szczęścia. Wielu z nich zgłasza problemy z wytrzymałością medali, co rodzi wątpliwości dotyczące jakości wykonania tych najważniejszych sportowych wyróżnień.

X/RMF24.pl/PolskieRadio24.pl/oprac. Natalia Wierzbicka

