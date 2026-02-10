Kacper Tomasiak został srebrnym medalistą olimpijskim w skokach narciarskich. Jego zwycięstwo spotkało się z lawiną gratulacji ważnych postaci z całej Polski. Uwagę zwracają jednak szczególne gratulacje, które nasz mistrz otrzymał od swoich przyjaciół z duszpasterstwa.
Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal olimpijski w skokach narciarskich na normalnym obiekcie w Predazzo. Zwyciężył Niemiec Philipp Raimund. Po brąz sięgnęli ex aequo Japończyk Ren Nikaido i Szwajcar Gregor Deschwanden.
Wśród gratulacji dla naszego mistrza pojawił się również to autorstwa Duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Bielsko-Żywieckiej
Mamy medal! Zrobił to! Kacper jesteś Wielki! A Pan poniósł Cię daleko!
– czytamy we wpisie.
Mistrz lektorem
Okazuje się, że Kacper Tomasiak jest również lektorem w kościele.
Otoczmy modlitwą, Lektora z naszej Diecezji, skoczka narciarskiego Kacpra Tomasiaka, który już jutro rozpocznie zmagania na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich! Drogi Kacprze, tak jak Ty niosłeś kadzidło przed Panem, tak teraz On niech Cię niesie daleko i bezpiecznie! PS. Jesteśmy z Ciebie bardzo dumni i dziękujemy za Twoje świadectwo wiary!
– czytamy na profilu Duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
