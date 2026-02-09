„Mamy medal! Kacper Tomasiak – brawo!” - napisał prezydent Karol Nawrocki, reagując na srebrny medal polskiego skoczka na Igrzyskach Olimpijskich. „Piękny debiut na Igrzyskach Olimpijskich Kacpra Tomasiaka! Zapewne jeszcze nie raz o nim usłyszymy. Gratulacje” - zaznaczył prezes PiS Jarosław Kaczyński. Gratulacje złożył także premier Donald Tusk. „A nie mówiłem! Brawo Kacper!” - wskazał.
Reprezentacja Polski ma pierwszy medal w igrzyskach olimpijskich 2026 we Włoszech. Na normalnym obiekcie w Predazzo po srebro sięgnął 19-letni skoczek narciarski Kacper Tomasiak.
„Mamy medal!”
Na sukces polskiego zawodnika zareagowali najważniejsi polscy politycy.
Mamy medal! Kacper Tomasiak – brawo!
– napisał prezydent Karol Nawrocki.
Piękny debiut na Igrzyskach Olimpijskich Kacpra Tomasiaka! Zapewne jeszcze nie raz o nim usłyszymy. Gratulacje
— wskazał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
A nie mówiłem! Brawo Kacper!
– czytamy we wpisie premiera Donalda Tuska.
Jest srebro!!
– napisał prezydencki minister Marcin Przydacz.
Dobre wiadomości po wyjściu ze studia: mamy pierwszy medal na Igrzyskach - gratuluję srebrnemu Kacprowi Tomasiakowi!
– gratuluje wicepremier Radosław Sikorski.
Wielkie gratulacje! Kacper Tomasiak zdobywa srebrny medal w skokach narciarskich w Predazzo podczas Zimowych Igrzysk. Talent i wielki sukces 19 letniego Kacpra z Bielska-Białej. To piękny moment dla polskiego sportu i mocny sygnał, że rośnie nam świetne pokolenie. Brawo!
– napisał wicepremier Kosiniak-Kamysz.
Brawo Kacper Tomasiak!
– czytamy we wpisie Beaty Szydło, byłej premier, obecnie europoseł.
Srebro, a jak ZŁOTO! Piękne chwile! Gratulacje dla naszego srebrnego medalisty!
– napisał Jan Kanthak, poseł PiS.
Jest srebrny medal dla Polski!!! Brawo Kacper Tomasiak! Co za konkurs!
– napisał Paweł Jabłoński, poseł PiS.
Kacper Tomasiak. Brawo
– czytamy we wpisie ministra Marcina Kierwińskiego.
