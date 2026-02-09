KOMENTARZE

Tomasiak wicemistrzem olimpijskich! Prezydent Nawrocki: "Brawo!" Prezes PiS: "Zapewne jeszcze nie raz o nim usłyszymy"

Najważniejsi polscy politycy gratulują Kacprowi Tomasiakowi / autor: PAP/Grzegorz Momot
Najważniejsi polscy politycy gratulują Kacprowi Tomasiakowi / autor: PAP/Grzegorz Momot

Mamy medal! Kacper Tomasiak – brawo!” - napisał prezydent Karol Nawrocki, reagując na srebrny medal polskiego skoczka na Igrzyskach Olimpijskich. „Piękny debiut na Igrzyskach Olimpijskich Kacpra Tomasiaka! Zapewne jeszcze nie raz o nim usłyszymy. Gratulacje” - zaznaczył prezes PiS Jarosław Kaczyński. Gratulacje złożył także premier Donald Tusk. „A nie mówiłem! Brawo Kacper!” - wskazał.

Reprezentacja Polski ma pierwszy medal w igrzyskach olimpijskich 2026 we Włoszech. Na normalnym obiekcie w Predazzo po srebro sięgnął 19-letni skoczek narciarski Kacper Tomasiak.

Mamy medal!”

Na sukces polskiego zawodnika zareagowali najważniejsi polscy politycy.

Mamy medal! Kacper Tomasiak – brawo!

– napisał prezydent Karol Nawrocki.

Piękny debiut na Igrzyskach Olimpijskich Kacpra Tomasiaka! Zapewne jeszcze nie raz o nim usłyszymy. Gratulacje

— wskazał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

A nie mówiłem! Brawo Kacper!

– czytamy we wpisie premiera Donalda Tuska.

Jest srebro!!

– napisał prezydencki minister Marcin Przydacz.

Dobre wiadomości po wyjściu ze studia: mamy pierwszy medal na Igrzyskach - gratuluję srebrnemu Kacprowi Tomasiakowi!

– gratuluje wicepremier Radosław Sikorski.

Wielkie gratulacje! Kacper Tomasiak zdobywa srebrny medal w skokach narciarskich w Predazzo podczas Zimowych Igrzysk. Talent i wielki sukces 19 letniego Kacpra z Bielska-Białej. To piękny moment dla polskiego sportu i mocny sygnał, że rośnie nam świetne pokolenie. Brawo!

– napisał wicepremier Kosiniak-Kamysz.

Brawo Kacper Tomasiak!

– czytamy we wpisie Beaty Szydło, byłej premier, obecnie europoseł.

Srebro, a jak ZŁOTO! Piękne chwile! Gratulacje dla naszego srebrnego medalisty!

– napisał Jan Kanthak, poseł PiS.

Jest srebrny medal dla Polski!!! Brawo Kacper Tomasiak! Co za konkurs!

– napisał Paweł Jabłoński, poseł PiS.

Kacper Tomasiak. Brawo

– czytamy we wpisie ministra Marcina Kierwińskiego.

Adrian Siwek/X/PAP

