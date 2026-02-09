Sensacja stała się faktem! Kacper Tomasiak srebrnym medalistą igrzysk olimpijskich na skoczni normalnej. Zwycięzcą został Niemiec Philipp Raimund. Po brąz sięgnęli ex aequo Japończyk Ren Nikaido i Szwajcar Gregor Deschwanden.
Tomasiak jest absolutnym debiutantem. Dla 19-latka tegoroczny sezon jest jego debiutanckim w Pucharze Świata. Jeszcze nigdy nie stanął podium PŚ.
Jedyny Polak w drugiej serii
Kacper Tomasiak jako jedyny z Polaków zakwalifikował się do drugiej serii konkursu na skoczni normalnej podczas igrzysk olimpijskich.
Po pierwszej serii Kacper Tomasiak zajmował czwarte miejsce. To pierwsze podium biało-czerwonych na igrzyskach Mediolan-Cortina d’Ampezzo.
Adrian Siwek
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/752773-tomasiak-srebrnym-medalista-igrzysk-olimpijskich
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.