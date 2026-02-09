Sensacja! Tomasiak srebrnym medalistą igrzysk olimpijskich! Wielki sukces polskiego zawodnika

Kacper Tomasiak / autor: EPA/FILIP SINGER Dostawca: PAP/EPA.
Sensacja stała się faktem! Kacper Tomasiak srebrnym medalistą igrzysk olimpijskich na skoczni normalnej. Zwycięzcą został Niemiec Philipp Raimund. Po brąz sięgnęli ex aequo Japończyk Ren Nikaido i Szwajcar Gregor Deschwanden.

Tomasiak jest absolutnym debiutantem. Dla 19-latka tegoroczny sezon jest jego debiutanckim w Pucharze Świata. Jeszcze nigdy nie stanął podium PŚ.

Jedyny Polak w drugiej serii

Kacper Tomasiak jako jedyny z Polaków zakwalifikował się do drugiej serii konkursu na skoczni normalnej podczas igrzysk olimpijskich.

Po pierwszej serii Kacper Tomasiak zajmował czwarte miejsce. To pierwsze podium biało-czerwonych na igrzyskach Mediolan-Cortina d’Ampezzo.

Adrian Siwek

