Lindsey Vonn, która miała poważny wypadek na trasie olimpijskiego zjazdu w Cortinie d’Ampezzo, przeszła operację złamanej lewej nogi - poinformował szpital w Treviso, gdzie przebywa słynna narciarka alpejska.
Po południu Lindsey Vonn przeszła operację ortopedyczną w celu stabilizacji złamania lewej nogi
— przekazał szpital Ca’ Foncello w Treviso w oświadczeniu, o którym poinformowały włoskie media.
Wcześniej Alex Hoedlmoser, trener konkurencji szybkościowych w amerykańskiej kadrze alpejczyków, na temat urazu Vonn wypowiedział się dla szwajcarskiego nadawcy publicznego SRF. Choć podkreślił, że dokładna diagnoza nie jest jeszcze znana, to powiedział, iż „najwyraźniej to złamanie podudzia”.
Źródło bliskie Vonn poinformowało agencję Reutera, że alpejka przebywa na obserwacji na oddziale intensywnej terapii, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
41-letnia Vonn wystartowała w niedzielę, mimo że 30 stycznia w szwajcarskiej Crans-Montanie doznała zerwania więzadła krzyżowego przedniego w kolanie wskutek upadku podczas zawodów Pucharu Świata. Nieźle radziła sobie podczas treningów w Cortinie d’Ampezzo, startując z ortezą na kolanie.
Jadąca jako 13. zawodniczka Amerykanka upadła na początku trasy, jak wyliczono - po około 13 sekundach jazdy. Zahaczyła o jedną z bramek i z dużą prędkością bezwładnie przekoziołkowała po stoku. Przez kilkanaście minut była opatrywana przez ratowników, zanim została zabrana przez śmigłowiec.
„To było przerażające”
To zdecydowanie ostatnia rzecz, jaką chcieliśmy tutaj zobaczyć. Kiedy dochodzi do czegoś takiego, oczywiście każdy na nadzieję, że nic poważnego się nie stało, ale to było przerażające. Dodatkowym złym znakiem był widok rozkładanych noszy
— powiedziała stacji NBC siostra Vonn, Karin Kildow.
Życzenia szybkiego powrotu do zdrowia dla amerykańskiej alpejki przekazała przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry.
Jest niesamowitym źródłem inspiracji
— powiedziała, dodając, że ma Amerykankę w swoich myślach.
Vonn jest jedną z najbardziej utytułowanych alpejek w historii. Czterokrotnie zdobywała Puchar Świata. Do rywalizacji powróciła w ubiegłym sezonie po sześcioletniej przerwie. Jej celem był medal igrzysk we Włoszech. Jedyne olimpijskie złoto wywalczyła w 2010 roku w Vancouver, wygrywając zjazd.
Mistrzynią olimpijską została inna Amerykanka - Breezy Johnson. Srebro dla Niemki Emmy Aicher, a brąz wywalczyła Włoszka Sofia Goggia, która w piątek w Cortinie d’Ampezzo zapaliła znicz olimpijski.
Koszmar Lindsey Vonn! Amerykanka miała groźby wypadek na stoku. Została zabrana helikopterem z olimpijskiej trasy
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
PAP/Tomasz Karpowicz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/752692-wiemy-w-jakim-stanie-jest-lindsey-vonn-szpital-informuje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.