Koszmar Lindsey Vonn! Amerykanka miała groźby wypadek na stoku. Została zabrana helikopterem z olimpijskiej trasy

  • Sport
Helikopter, którym zabrano Lindsey Vonn / autor: PAP/EPA/ANDREA SOLERO
Helikopter, którym zabrano Lindsey Vonn / autor: PAP/EPA/ANDREA SOLERO

41-letnia Amerykanka Lindsey Vonn miała groźny wypadek na trasie olimpijskiego zjazdu w Cortinie d’Ampezzo. Ze stoku została przetransportowana helikopterem.

Vonn wystartowała dziś, mimo że 30 stycznia w szwajcarskiej Crans-Montanie doznała zerwania więzadła krzyżowego przedniego w kolanie wskutek upadku podczas zawodów Pucharu Świata. Nieźle radziła sobie podczas treningów w Cortinie d’Ampezzo, startując z ortezą na kolanie.

Vonn upadła na początku trasy

Jadąca jako 13. zawodniczka Vonn upadła na początku trasy. Z dużą prędkością bezwładnie przekoziołkowała po stoku. Przez kilkanaście minut była opatrywana przez ratowników, zanim została zabrana przez helikopter.

Vonn jest jedną z najbardziej utytułowanych alpejek w historii. Czterokrotnie zdobywała Puchar Świata. Do rywalizacji powróciła w ubiegłym sezonie po sześcioletniej przerwie. Jej celem był medal igrzysk we Włoszech. Jedyne olimpijskie złoto wywalczyła w 2010 roku w Vancouver, wygrywając zjazd.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

