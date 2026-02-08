Pierwsza szansa Polaków na medal na igrzyskach? W dzisiejszych kwalifikacjach wystąpi Aleksandra Król-Walas

Kolejny dzień zmagań na zimowych igrzyskach olimpijskich / autor: PAP/EPA
Dziś w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo po raz pierwszy ekipa biało-czerwonych stanie przed medalową szansą. O godzinie 9 rozpoczną się bowiem kwalifikacje snowboardowego slalomu giganta równoległego, w których wystartuje polska nadzieja Aleksandra Król-Walas.

W tym sezonie trzykrotnie stawała na podium zawodów Pucharu Świata i jest zaliczana do światowej czołówki. Wyścig finałowy, w którym być może pojedzie Polka rozpocznie się o godz. 14.29.

Na trasach biegowych wystąpią Sebastian Bryja i Dominik Bury. Panowie będą rywalizowali w biegu łączonym 10+10 km, pierwsza runda będzie rozegrana techniką klasyczną, druga dowolną. W sztafecie biathlonowej mieszanej 4x6 km wystąpią Konrad Badacz, Jan Guńka, Natalia Sidorowicz i Kamila Żuk. Start o godz. 14.05, Polacy otrzymali 13 numer startowy.

Rywalizacja saneczkarzy

Nie zabraknie emocji na torze saneczkowym, zaplanowane są dwa kolejne ślizgi saneczkarzy, które zakończą rywalizację w jedynkach. Mateusz Sochowicz zajmuje po dwóch sobotnich 22. miejsce w 25-osobowej stawce. Prowadzi Niemiec Max Langenhan.

Bez udziału Polek ciekawie zapowiada się druga konkurencja igrzysk w narciarstwie alpejskim, zaplanowany na godz. 11.30 zjazd kobiet. Na liście startowej jest Amerykanka Lindsey Vonn. 41-letnia utytułowana zawodniczka planuje występ, mimo że doznała urazu lewego kolana wskutek upadku podczas zawodów Pucharu Świata w szwajcarskiej Crans-Montanie 30 stycznia.

Amerykanka wróciła do rywalizacji po kilkuletniej przerwie. W tym sezonie odniosła dwa zwycięstwa w PŚ, oba w zjeździe. Łącznie triumfowała 84 razy w zawodach tego cyklu.

Do 22 lutego w igrzyskach Mediolan-Cortina d’Ampezzo rozdanych zostanie łącznie 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach.

PAP/Tomasz Karpowicz

