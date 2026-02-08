Dziś w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo po raz pierwszy ekipa biało-czerwonych stanie przed medalową szansą. O godzinie 9 rozpoczną się bowiem kwalifikacje snowboardowego slalomu giganta równoległego, w których wystartuje polska nadzieja Aleksandra Król-Walas.
W tym sezonie trzykrotnie stawała na podium zawodów Pucharu Świata i jest zaliczana do światowej czołówki. Wyścig finałowy, w którym być może pojedzie Polka rozpocznie się o godz. 14.29.
Na trasach biegowych wystąpią Sebastian Bryja i Dominik Bury. Panowie będą rywalizowali w biegu łączonym 10+10 km, pierwsza runda będzie rozegrana techniką klasyczną, druga dowolną. W sztafecie biathlonowej mieszanej 4x6 km wystąpią Konrad Badacz, Jan Guńka, Natalia Sidorowicz i Kamila Żuk. Start o godz. 14.05, Polacy otrzymali 13 numer startowy.
Rywalizacja saneczkarzy
Nie zabraknie emocji na torze saneczkowym, zaplanowane są dwa kolejne ślizgi saneczkarzy, które zakończą rywalizację w jedynkach. Mateusz Sochowicz zajmuje po dwóch sobotnich 22. miejsce w 25-osobowej stawce. Prowadzi Niemiec Max Langenhan.
Bez udziału Polek ciekawie zapowiada się druga konkurencja igrzysk w narciarstwie alpejskim, zaplanowany na godz. 11.30 zjazd kobiet. Na liście startowej jest Amerykanka Lindsey Vonn. 41-letnia utytułowana zawodniczka planuje występ, mimo że doznała urazu lewego kolana wskutek upadku podczas zawodów Pucharu Świata w szwajcarskiej Crans-Montanie 30 stycznia.
Amerykanka wróciła do rywalizacji po kilkuletniej przerwie. W tym sezonie odniosła dwa zwycięstwa w PŚ, oba w zjeździe. Łącznie triumfowała 84 razy w zawodach tego cyklu.
Do 22 lutego w igrzyskach Mediolan-Cortina d’Ampezzo rozdanych zostanie łącznie 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach.
PAP/Tomasz Karpowicz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/752645-pierwsza-szansa-polakow-na-medal-na-igrzyskach
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.