Francesca Lollobrigida została pierwszą złotą medalistką igrzysk w Mediolanie w łyżwiarstwie szybkim. Włoszka czasem 3.54,28 ustanowiła rekord olimpijski na 3000 m i wyprzedziła o 2,.26 s Norweżkę Ragne Wiklund i o 2,65 Kanadyjkę Valerie Maltais. Polki nie startowały.
Lollobrigida przed wyścigiem była wymieniana w gronie kandydatek do miejsca na podium. Cztery lata temu z Pekinu wróciła ze srebrnym medalem olimpijskim.
Włoszka przed ostatnią parę rywalizacji w Milano Ice Park była pewna medalu. Nie wiedziała tylko z jakiego będzie kruszcu. Mogły ją wyprzedzić tylko mistrzyni świata Holenderka Joy Beune i brązowa medalistka IO 2022 Kanadyjka Isabelle Weidemann. Obydwie pojechały poniżej swoich możliwości i zajęły, odpowiednio, czwarte i piąte miejsce.
Dwie podopieczne polskiego trenera
Na 3000 m wystąpiły dwie podopieczne trenera Pawła Abratkiewicza, który prowadzi kadrę Kazachstanu. Nadieżda Morozowa była szósta, a Jelizawieta Gołubiewa - dziesiąta.
W rywalizacji olimpijskiej zabrakło trzykrotnej złotej medalistki igrzysk Martiny Sablikovej. Jak poinformowało kierownictwo ekipy Czech, powodem absencji jest choroba. 38-letnia panczenistka ze względu na planowany występ zrezygnowała z funkcji chorążej. Osłabienie wymusiło na niej jednak także wycofanie się z jej koronnej konkurencji. Dla Czeszki to szóste, a zarazem ostatnie, zimowe igrzyska w karierze.
PAP/Tomasz Karpowicz
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/752630-lollobrigida-zachwycila-pierwszy-zloty-medal-dla-wloch
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.