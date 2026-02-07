Lollobrigida zachwyciła wszystkich! Łyżwiarka zdobyła pierwszy złoty medal dla Włoch na tych igrzyskach

  • Sport
  • opublikowano:
Francesca Lollobrigida złotą medalistką igrzysk / autor: PAP/EPA
Francesca Lollobrigida złotą medalistką igrzysk / autor: PAP/EPA

Francesca Lollobrigida została pierwszą złotą medalistką igrzysk w Mediolanie w łyżwiarstwie szybkim. Włoszka czasem 3.54,28 ustanowiła rekord olimpijski na 3000 m i wyprzedziła o 2,.26 s Norweżkę Ragne Wiklund i o 2,65 Kanadyjkę Valerie Maltais. Polki nie startowały.

Lollobrigida przed wyścigiem była wymieniana w gronie kandydatek do miejsca na podium. Cztery lata temu z Pekinu wróciła ze srebrnym medalem olimpijskim.

Włoszka przed ostatnią parę rywalizacji w Milano Ice Park była pewna medalu. Nie wiedziała tylko z jakiego będzie kruszcu. Mogły ją wyprzedzić tylko mistrzyni świata Holenderka Joy Beune i brązowa medalistka IO 2022 Kanadyjka Isabelle Weidemann. Obydwie pojechały poniżej swoich możliwości i zajęły, odpowiednio, czwarte i piąte miejsce.

Dwie podopieczne polskiego trenera

Na 3000 m wystąpiły dwie podopieczne trenera Pawła Abratkiewicza, który prowadzi kadrę Kazachstanu. Nadieżda Morozowa była szósta, a Jelizawieta Gołubiewa - dziesiąta.

W rywalizacji olimpijskiej zabrakło trzykrotnej złotej medalistki igrzysk Martiny Sablikovej. Jak poinformowało kierownictwo ekipy Czech, powodem absencji jest choroba. 38-letnia panczenistka ze względu na planowany występ zrezygnowała z funkcji chorążej. Osłabienie wymusiło na niej jednak także wycofanie się z jej koronnej konkurencji. Dla Czeszki to szóste, a zarazem ostatnie, zimowe igrzyska w karierze.

PAP/Tomasz Karpowicz

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych