„Przy całym szacunku dla Laury Pausini, prawidłowo odśpiewany hymn Włoch brzmi tak” - napisał były Marek Magierowski na portalu X. Były ambasador porównał porównał wykonanie z otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w wykonaniu Pausini oraz to, które reprezentacja Włoch w piłkę nożną odśpiewała przed finałem Mistrzostw Świata w 2006 w Niemczech.
Jesteśmy już po oficjalnym otwarciu Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo. Podczas inauguracji został wykonany hymn gospodarzy imprezy - Włoch. Tego zaszczytu dostąpiła Laura Pausini. Artystka zaskoczyła swoją interpretacją, która była nad wyraz spokojna i opanowana. „Il Canto degli Italiani” śpiewany jest przez Włochów z pasją, determinacją i oddaniem.
„Przy całym szacunku dla Laury Pausini”
Występ Pausini skomentował były ambasador Polski Marek Magierowski. Porównał wykonanie piosenkarki, z tym, jakie miało miejsce przed finałem Mistrzostw Świata w piłkę nożną w Niemczech. Mierzyły się wtedy reprezentacje Włoch i Francji. Squadra Azzurra dała wtedy popis, który wrył się w pamięć kibiców na całym świecie.
Przy całym szacunku dla Laury Pausini, prawidłowo odśpiewany hymn Włoch brzmi tak. W wykonaniu słynnych włoskich tenorów: Tottiego, Pirlo, Gattuso, Cannavaro, Buffona…
— napisał Magierowski na portalu X.
(dwie i pół godziny później zostali mistrzami świata)
— przypomniał.
