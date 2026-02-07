Hymn Włoch w wykonaniu Pausini. Marek Magierowski przypomniał inną wersję: "Przy całym szacunku dla Laury..."

Na zdjęciu Laura Pausini oraz wpis Marka Magierowskiego (screen z X) / autor: PAP/EPA/X-Marek Magierowski (screen)
Na zdjęciu Laura Pausini oraz wpis Marka Magierowskiego (screen z X) / autor: PAP/EPA/X-Marek Magierowski (screen)

Przy całym szacunku dla Laury Pausini, prawidłowo odśpiewany hymn Włoch brzmi tak” - napisał były Marek Magierowski na portalu X. Były ambasador porównał porównał wykonanie z otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w wykonaniu Pausini oraz to, które reprezentacja Włoch w piłkę nożną odśpiewała przed finałem Mistrzostw Świata w 2006 w Niemczech.

Jesteśmy już po oficjalnym otwarciu Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo. Podczas inauguracji został wykonany hymn gospodarzy imprezy - Włoch. Tego zaszczytu dostąpiła Laura Pausini. Artystka zaskoczyła swoją interpretacją, która była nad wyraz spokojna i opanowana. „Il Canto degli Italiani” śpiewany jest przez Włochów z pasją, determinacją i oddaniem.

Przy całym szacunku dla Laury Pausini”

Występ Pausini skomentował były ambasador Polski Marek Magierowski. Porównał wykonanie piosenkarki, z tym, jakie miało miejsce przed finałem Mistrzostw Świata w piłkę nożną w Niemczech. Mierzyły się wtedy reprezentacje Włoch i Francji. Squadra Azzurra dała wtedy popis, który wrył się w pamięć kibiców na całym świecie.

Przy całym szacunku dla Laury Pausini, prawidłowo odśpiewany hymn Włoch brzmi tak. W wykonaniu słynnych włoskich tenorów: Tottiego, Pirlo, Gattuso, Cannavaro, Buffona…

— napisał Magierowski na portalu X.

(dwie i pół godziny później zostali mistrzami świata)

— przypomniał.

